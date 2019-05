El CB Marbella pierde una ocasión de oro

Pape Sow se levantó dede la esquina y lanzó de tres. Ver a ese gigantón lanzando triples como si fuera un escolta tirador llama la atención. El tiro estaba bien lanzado. La mecánica fue buena. Pape lanzó ocho triples este jueves por la tarde ante Alcobendas (sólo anotó uno) en el primer partido de la fase de ascenso a LEB Plata. El balón describió una parábola adecuada pero el aro la escupió. Parecía que entraba, pero se fue fuera de la circunferencia. El CB Marbella ganaba 62-59 en ese momento, a sólo dos minutos del final.

Ese triple habría roto el partido. Un encuentro que los marbellíes dominaron siempre. Pero la bola no entró y en el siguiente ataque, Alcobendas castigó con una «bomba» a 1:45 minutos del final. Empate. Fue la última oportunidad que tuvo el equipo de Francis Tomé para ganar. Tuvo media docena de opciones antes para romper el encuentro. Pero no lo hizo. Alcobendas apretó y aprovechó una discutible falta en ataque para ganarse la opción de volver a empatar y forzar la prórroga, con menos de 20 segundos por jugarse.

La pizarra le salió perfecta al equipo madrileño. La del Marbella no funcionó. Y en el tiempo extra, el cuadro malagueño no existió. Parcial de 2-11 para Alcobendas y el mundo encima para los azulones, que malgastaron una oportunidad de lujo y que ahora deberán remar contra corriente en Ponferrada porque el ascenso se les ha puesto feo, feo feo... Este viernes, encuentro clave ante Hero Jairis, que perdió contra Ponferrada (83-76). Ganar o de vuelta a casa. No hay otra.

FICHA TÉCNICA:

CB MARBELLA (66). Imbroda (17), Knowles (8), Beauchamp (11), Sow (3) y Diatta (20) -cinco incial- Ferruz (0), Romero (2), Mayor (2) y Trujillo (3).

NCS ALCOBENDAS. (75) Marina (5), Morentín (17), Rodrigo (2), Bacale (4) y Martínez (11) -cinco inicial- Fortes (6), Díaz (16), De la Peña (0), Bermúdez (2), Ruiz (8) y Parra (4).

Arbitros: MEIRA GONZALEZ, CHRISTIAN - GUIU MARTINEZ, XABEL.

Parciales: Marbella: 21, 11, 23, 9 y 2. Alcobendas: 17, 16, 17, 14 y 11.

Pabellón: Lydia Valentín de Ponferrada.