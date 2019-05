El GAES Málaga es de Plata

El GAES Málaga es nuevo equipo de División de Honor Plata. El conjunto costasoleño superó el batacazo de la derrota de la primera jornada en la fase de ascenso y tras ganar el sábado este domingo al mediodía derrotó al Tolosa C.F. Eskubaloia por 24-18, en un partido que ya se jugó antes de que se iniciara éste, pues el ascenso de los chicos de Curro Lucena pasaba por que el Ikasa Madrid ganara al Sant Quirze, como así ocurrió.Conocido el resultado de este encuentro, al GAES Málaga sólo le valía la victoria. Y lo hizo de forma contundente en un Pérez Canca abarrotado para dejar atrás la Primera Nacional y ascender de categoría.

El GAES mandó desde el principio, aunque con igualdad en los compases iniciales. El Tolosa, ya sin opciones, no quisieron rendirse. Los vascos igualaron el choque (5-5) a punto de llegarse al ecuador del primer periodo, pero esa equidad la deshizo Óscar García, primero, y Curro Muñoz, después, con sendos trallazos, uno desde el centro, y el otro, desde el extremo izquierdo. El GAES Málaga mandaba en el marcador (8-6) y en el juego. Oliva seguía haciendo de las suyas, parándolo casi todo y dando muestra de su extraordinarios reflejos bajo los palos.

Con doblete de Armada y una sensacional diana de Hoyos se llegó al 12-9 en el minuto 23, la mayor renta hasta ese momento. La afición no cesaba de animar y de aupar a los suyos, que se jugaban la gloria, mientras que el Tolosa, sin aspiraciones, no daba su brazo a torcer y no perdía de vista el partido. Aún así, los locales se llevaron el gato al agua al final del primer periodo, tras ganar por 13-11.

La segunda parte comenzó como la primera. Con un GAES Málaga arrollador, que se fue gustando conforme avanzaban los segundos. Prueba de ello es que en el minuto 4 ya ganaba por 16-12. El Pérez Canca era una fiesta. Había ya quien celebraba el ascenso, pero en la pista nadie quería bajar la guardia.

Discurrían los minutos. El GAES Málaga seguía defendiendo fuerte y acertando en ataque. Así, en el 13, la renta seguía siendo de cuatro (17-13). El Tolosa hacía lo posible por recortar distancia como si le fuera la vida en este choque. Al grito de "Oliva, Oliva", el público agradecía las paradas del portero del conjunto malacitano. Los de la Costa del Sol estaban intratables. En el 24:17 ganaban por 24-16. El recinto de Carranque vibraba. Ya se celebraba la fiesta a falta de siete minutos para el final, pero el GAES Málaga, con hambre goleadora, seguía y seguía, con la idea de sentenciar con un resultado abultado, como así ocurrió para disfrute del público malagueño. El GAES Málaga ya está en División de Plata, donde también se encuentra otro equipo malagueño, el Antequera.

FICHA

GAES MÁLAGA. Jorge Oliva (p), Alberto Fernández, Cabello, Hoyos, Vidal, Curro Muñoz, Portela –equipo inicial–, Nacho Quero, Mendoza, Álvaro Quintana, Fernando Quintana, Fran (p), Palomeque, Armada, Cazorla y Óscar García.

TOLOSA, C.F. ESKUBALOIA. Ibarguren, Larrañaga, Iker Ortiz, Letamendi, Ciganda, Mendinueta, Casado –equipo inicial–, Vázquez-Andueza, Arsuaga, Mindeguia, Arratibel, Zubiria, Uranga, Aramburu y Aitor García.

Árbitros: Raúl Oyarzun y Arit Zaragueta, de la Federación Territorial de Navarra.

Incidencias: Tercer y último partido de la fase de ascenso a División de Honor Plata, celebrado en el Pabellón José Luis Pérez Canca ante unos 700 espectadores.

Parciales: 3-2, 3-4, 6-5, 9-8, 12-9, 13-11 (descanso), 16-12, 17-13, 18-15, 20-15, 23-16, 24-18 (final).