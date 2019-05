Quique Setién no seguirá en el Betis la próxima temporada

El Real Betis y su entrenador, Quique Setién, han decidido "no continuar juntos la próxima temporada" pese a que el técnico tenía contrato en vigor hasta junio de 2020, según informó este domingo el club verdiblanco.

"En los dos últimos años, Setién ha llevado al Real Betis de nuevo a competición europea, ha multiplicado de forma importante el valor de la plantilla verdiblanca, ha contribuido a potenciar el papel de la cantera y ha conseguido triunfos de enorme valor que pasarán a la mejor historia del Real Betis", subraya el club en un comunicado.

El Betis agradece a Setién y a su cuerpo técnico "el trabajo desarrollado durante estos dos años, en el que han contribuido al crecimiento deportivo y a la estabilidad de la entidad", y les desea "lo mejor en su futuro personal y profesional".

"Gracias, Quique. Mucha suerte, Quique", concluye el comunicado del club sevillano, cuyo equipo cerró la temporada con un triunfo sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 0-2.

Quique Setién, en la sala de prensa del estadio madridista, se mostró emocionado y anunció que el club daría este comunicado en el que se informaría sobre su futuro.

"El club en unas horas va a emitir un comunicado y sabremos cual será mi futuro", señaló Setién hablando en pasado.

"Soy una persona muy emocional", justificó el santanderino, quien destacó que la victoria en el Bernabéu "tras los momentos" que han pasado "significa mucho".

"Sevilla hay que conocerla, hay que estar allí para entender su pasión para todo. Soy el primero que me tenía que haber educado mejor en ese aspecto. Hay que mirar la historia del Betis para ponerlo en un contexto. Por la calle muchos aficionados me dan abrazos y las gracias. Con eso me quedo y no con los gritos en un momento de frustración", añadió.

Setién llegó la pasada temporada al Betis y la cerró con el éxito de clasificar al equipo para una competición europea varias campañas después, por lo que en ésta el objetivo era repetir la entrada en puestos para un torneo continental.

El Betis no lo ha logrado al quedar décimo en la tabla y, además, sufrió tras el parón navideño dos importantes decepciones: las eliminaciones en los dieciseisavos de la Europa League ante el Rennes y en las semifinales de la Copa del Rey frente al Valencia.

El revés frente al Valencia significó, además, que el equipo bético no pudo hacer realidad el sueño de jugar la final copera en su estadio Benito Villamarín.

Todo ello y la irregularidad en LaLiga generó una corriente en contra de la labor del entrenador, que se hizo palpable en las últimas semanas en la gradas del estadio con el grito de 'Quique vete ya'.

El Betis, tras cerrar la temporada oficial en el Bernabéu, tiene pendiente antes de las vacaciones veraniegas dos amistosos la próxima semana en las ciudades estadounidenses de Washington y Tennesse.

El conjunto verdiblanco tiene apalabrados el 22 y 25 de mayo sendos amistosos contra el DC United y Chatanooga en el Audi Field de Washington DC y el Finley Stadium de Tennessee, respectivamente.

Aunque el club no ha informado al respecto, para esos amistosos ya no se desplazaría Setién ni el equipo técnico que llegó con él la pasada temporada y lo harán otros técnicos de la entidad.