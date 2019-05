El Rincón Fertilidad cierra el fichaje de Estela Carrera

El Rincón Fertilidad ya ha cerrado un acuerdo con Estela Carrera, portera internacional del Atlético Guardés, que jugará la próxima temporada en Málaga. El club lleva varios meses negociando con la jugadora y el asunto ya está totalmente cerrado, y la propia entidad costasoleña lo ha hecho oficial este lunes por la mañana.

No frena el trabajo en los despachos del Rincón Fertilidad. Y este movimiento garantiza al equipo tener dos porteras de primerísimo nivel para la próxima temporada, toda vez que la brasileña Diva renovó su compromiso hace poco más de un mes. Carrera, ex del Alcobendas e internacional, llegó al Guardés el verano de 2015. Desde entonces, no ha hecho nada más que crecer como jugadora de elite, lo que le ha valido incluso convertirse en «Guerrera» de la selección española absoluta, de la mano de Carlos Viver.

Natural de Elda, fue nombrada Mejor Portera de la Liga en 2017. A sus 27 años está en el mejor momento de su carrera deportiva, algo que quiere Diego Carrasco aprovechar uniéndola al proyecto ambicioso que quiere edificar el Rincón Fertilidad de cara a la próxima temporada 2019/2020.

Esta temporada la portería ha sido un quebradero de cabeza para el equipo malagueño, sobre todo por la lesión de la brasileña Diva en un momento clave, que obligó a contar solo con la joven leonesa Marta Vidal en la portería en el cruce de cuartos de final de la Challenge Cup frente al Quintus de Holanda. Esos problemas han abierto los ojos al cuerpo técnico del equipo, que quiere contar con dos guardametas expertas para alternar en la portería y para subsanar problemas físicos como los que ha atravesado Diva o incluso posibles periodos de baja forma de una u otra.