Un malagueño en la NBA

El malagueño Francis Alonso vivió hoy una de las jornadas más especiales de su vida. La franquicia de los Charlotte Hornets de la NBA realizó este martes un entrenamiento privado con el jugador criado en Los Guindos, junto a otros cinco jugadores que han finalizado ya su etapa universitaria, los estadounidenses Dedric Lawson, Marial Shayok, Jessie Govan,Jalek Felton y Miles Powell.



Francis ha firmado una periplo universitario muy meritorio, con cuatro años en los que ha brillado con luz propia en la UNCGreensboro, y presencias en el March Madness de la NCAA. Ahora, el equipo del estado de Carolina del Norte ha querido ver in situ al malagueño, que tiene una oferta en firme del Unicaja, y a la que esperará para dar respuesta. El base-escolta hará varios entrenamientos privados, comenzando este martes con los Hornets. La próxima semana viajará a Europa para mostrarse en Mónaco en un torneo de jugadores jóvenes.





