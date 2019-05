Alonso bate el récord de acierto en el triple de un 'workout' en los Hornets

El malagueño Francis Alonso sigue escribiendo su futuro en Estados Unidos. El base-escolta participó el pasado martes en un entrenamiento privado junto a otros cinco jugadores que acaban de finalizar su periplo universitario (Dedric Lawson, Marial Shayok, Jessie Govan, Jalek Felton y Miles Powell) para los Charlotte Hornets de la NBA. En esa sesión de trabajo, en la que hubo un sinfín de ejercicios, los entrenadores de los Hornets dieron por acabado el entrenamiento con un último test de 100 tiros de tres desde diferentes posiciones y en movimiento.

Alonso ganó ese ejercicio del workout a sus compañeros. Pero no sólo eso. Además, el malagueño estableció la mejor marca en un entrenamiento con novatos. El récord estaba en 71 aciertos en ese ejercicio de 100 triples, y el jugador formado en el Unicaja subió esa cifra con varios aciertos más.

Acabado su periplo universitario en el UNCGreensoboro, el jugador ha realizado un plan de trabajo en Santa Bárbara, desde donde viajó a Charlotte para realizar esta sesión de trabajo privado.

Tenía previsto viajar esta próxima semana al NBA Global Camp de Mónaco, que iba a disputarse en la ciudad del Principado, del 30 de mayo al 2 de junio, pero se ha suspendido. El vicepresidente ejecutivo de operaciones de la NBA, Kiki VanDeWeghe, explicó ayer a la ESPN estadounidense que se produjeron «problemas logísticos». Al parecer, en la NBA no contaron con que el Mónaco puede estar disputando en esas fechas los play off de la Liga de Francia. El NBA Global Camp, que sustituyó al Adidas EuroCamp de Treviso, iba a exhibir a jugadores europeos con opciones de salir drafteados este mismo verano, permitiendo a responsables de operaciones y ojeadores de las franquicias realizar entrevistas, exámenes médicos, partidos y sesiones privados para ellos. Así que Francis no vendrá a Mónaco y seguirá en Estados Unidos al menos un par de semanas más, hasta que se celebre el draft del próximo 20 de junio.

Francis sigue ahora en EEUU. El día 28 de mayo participa en UCLA en un campus organizado por BDA Sports, su agencia de representación, para que ojeadores acudan a ver a jóvenes valores. Y tratará de convencer a alguno para poder jugar la Summer League de la NBA, a principios de julio en Las Vegas. Al Unicaja, mientras tanto, le queda esperar. No hay que olvidar que el Unicaja tiene sus derechos y que hace ya tiempo que le pasó una oferta por dos temporadas más una tercera opcional que el jugador valora, pero a la que no ha respondido. Su prioridad sigue siendo brillar en Estados Unidos. El Unicaja sigue al acecho.