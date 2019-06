Fernando Alonso: "Intentaremos asegurar el podio"

El español Fernando Alonso, al que le basta acabar séptimo las 24 Horas de Le Mans para ganar el Mundial de Resistencia (WEC), declaró nada más bajarse de su Toyota TS050 Hybrid, que rueda segundo en la principal carrera de un día del mundo, que era "difícil seguir al otro coche" y que intentarán "asegurar el podio".

"El coche estaba bien. Si todo sale bien estaremos felices con estar en el podio. No estamos todavía fuera, porque es una carrera larga y todo puede pasar", explicó Alonso al acabar su primer relevo, que duró dos horas y 34 minutos, un periodo de tiempo en el que dio 44 vueltas al circuito de La Sarthe.

"La posición que tenemos es la que merecemos, ser segundos. No teníamos combustible, teníamos que parar. No sé si ha sido suerte o no, pero no teníamos otra opción, había que parar", comentó Alonso, que se bajó del coche justo cuando entró en pista un coche de seguridad.

"Es difícil seguir el otro coche. Tenemos peor ritmo. Nada que hacer. Intentaremos asegurar el podio todo lo posible. La carrera es muy larga. Ya vimos el año pasado que perdíamos dos minutos y medio en mitad de la noche y terminamos ganando la carrera", advirtió, no obstante, el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno.

"Puede pasar de todo aunque para ganar la carrera necesitamos algo de suerte, puede que en la noche. Puede pasar de todo pero no tomaremos riesgos. Estamos haciendo nuestra carrera", apuntó Alonso en el circuito de La Sarthe, donde el año pasado logró junto a sus compañeros la primera victoria para Toyota en la principal prueba de un día.

"La pista está lenta. Hay mucho viento por el momento. El coche tiene algo de sobreviraje y empujar los neumáticos al límite tantos kilómetros en cuatro tandas es un reto", dijo el ovetense.

"Por desgracia, desde el 'warm up' (calentamiento) tenemos un déficit en el motor de unos 5 ó 6 kilómetros por hora en la recta, unas 8 décimas de penalización ahí", indicó Alonso nada más bajarse de su coche.

"Hemos controlado todo, parece que todo está bien en el coche, pero bueno, creo que va a ser difícil luchar por la victoria porque estamos en otra categoría", añadió el astro astur antes de irse a cenar.

"Pero si incluso podemos conquistar el podio tenemos todo el objetivo cumplido por parte del equipo, ganar el Mundial y ganar Le Mans", añadió Alonso, cuyo coche rueda en estos momentos a seis segundos del Toyota del argentino 'Pechito', que lidera la carrera.