Todo preparado para el Campus de Tecnificación Málaga 2019 de Asis Sport

La cuenta atrás ya está en marcha para el Campus de Tecnificación de Baloncesto Málaga 2019 de Asis Sport. Esta empresa ofrece 10 días de Fundamentos y Tecnificación con uno de los mejores expertos del baloncesto internacional, Pedrag Krneta, experto entrenador en tecnificación y desarrollo de jugadores con experiencia de jugador y entrenador con Zeljeznicar Sarajevo; Crystal Palace; Klosterneuburg; England Basketball Coach of the Year; London Greenhouse Pioneers, 6th Form Norwood School y Dejan Bodiroga And1 Rising Stars Camp, Trebinje. Junto a él, los fundamentos básicos de juego interior serán según los mandamientos de un pívot emblemático de la historia de la Liga ACB, Anicet Lavodrama, ex scout internacional de los Cleveland Cavaliers y exjugador de equipos como OAR de Ferrol o Fórum Valladolid, entre otros.

El objetivo es trabajar y corregir los fundamentos específicos del tiro, de manejo de balón, y las técnicas de juego exterior e interior, en base al concepto de entrenamiento cognitivo para jugadores y jugadoras. Incluye las técnicas básicas de posicionamiento y ejecución de la mecánica del tiro y de los movimientos del jugador interior en la zona.

La plazas para jugadores de 13 a 22 años son limitadas en un campus que se llevará a cabo en el Pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos, del 24 de junio al 3 de julio, en horario de mañana y de tarde.

El precio del Campus sin alojamiento es de 290 euros. Con alojamiento y Pensión Completa (3 comidas) es de 620 euros y con solo una comida es de 380 euros. Las comidas están elaboradas por el dietista deportivo Paco Jaime Muñoz.