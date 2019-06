Randy Pfund, exentrenador de los Lakers visita Alhaurín de la Torre

"Un anillo NBA no es fácil de ver, pero todo es posible en el CBAT". Con este simpático mensaje ha querido resumir el presidente del club de baloncesto local, Juan Pedro Parra, la reunión técnica que ha celebrado estos días la entidad y que será difícil de olvidar, gracias a la presencia de Randy Pfund, exentrenador de la franquicia californiana Los Ángeles Lakers, ganadora de 16 títulos.

El técnico estadounidense, durante su estancia en Alhaurín de la Torre, ha aportado sus consejos en asuntos educativos, organizativos y de liderazgo, ya que como entrenador empezó desde abajo y conoce el baloncesto de base. "Pero ciertamente el mundo se hace pequeño cuando escuchas la historia viva del mejor baloncesto del mundo contada por uno de sus protagonistas", indica Parra.

Y los entrenadores de Alhaurín de la Torre no tardaron en entrar en harina planteando muy buenas preguntas, algunas un poco comprometidas, que Randy respondió con total naturalidad y simpatía. Los intríngulis del fichaje de Shaquille O'Neal (Randy era el director general de Miami Heat), su etapa a las órdenes del mítico Pat Riley y su llegada al banquillo de los Lakers como primer entrenador son cosas que habitualmente no se escuchan en el Restaurante Casa Peña, local que acogió este encuentro. Por no hablar de los momentos top de la charla en los que Randy Pfund trató detalles de su relación con Magic Johnson o el debate sobre la figura de Michael Jordan, al cual conoce muy bien porque nuestro invitado es natural de Chicago. Pero su auténtica debilidad era el gran Kareem Abdul-Jabbar, al que entrenó y del que habló maravillas como jugador y como persona.

El Asisa Alhaurín de la Torre y el baloncesto femenino también fueron asuntos de atención porque este completísimo técnico en dos temporadas ejerció como presidente de un equipo de la WNBA.

En el CBAT se mostraron muy orgullosos de haber contado con esta eminencia del baloncesto, quien durante la próxima temporada volverá a lalocalidad para colaborar directamente con los jugadores.