Hamilton quiere instalar su trono en el GP de Austria

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, instalará su trono este fin de semana en Austria, sede del noveno Gran Premio del año, que servirá de homenaje a Niki Lauda, triple campeón del mundo, mito de la categoría reina y una de las principales figuras en la historia de ese país, fallecido el pasado 20 de mayo.

Hamilton, que el año pasado igualó los títulos del argentino Juan Manuel Fangio, avanza con paso firme hacia su sexta corona, que lo situaría a sólo una de emular al único heptacampeón de la historia, el alemán Michael Schumacher.

Con la del pasado domingo en el Gran Premio de Francia, el inglés sumó su sexta victoria en las ocho primeras carreras de un Mundial que lidera con 187 puntos, 36 más que su compañero finés Valtteri Bottas, ganador de las otras dos.

En total, Lewis, de 34 años, ya suma 79 triunfos en la F1 y se sitúa a doce del récord del 'Kaiser', convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel (Alpes franceses). Una plusmarca que no hace tanto parecía estratosférica y que ya está al alcance del inglés, de 34 años, siempre que mantenga su dominio y decida seguir compitiendo, al menos, una temporada más.

Mercedes, ganadora de los últimos cinco títulos de constructores y líder firme de un campeonato en el que suma seis 'dobletes' en las ochos primeras carreras, entra triunfal en Austria. De allí saldrá líder, incluso en el peor de los casos, Hamilton; pero también allí, según se encargó de recordar su jefe de equipo, el austriaco Toto Wolff, el año pasado vivieron su peor momento, cuando tras copar la primera fila de la parrilla ninguno de los coches acabó la carrera.

Por el bien del campeonato, sería de esperar una reacción de Ferrari, cuyo capitán, Sebastian Vettel, es tercero en el certamen, a 76 puntos del astro británico. Un mundo, a estas alturas: Hamilton se podría permitir el lujo de no sumar en las próximas tres carreras y aún así seguiría por delante del alemán, incluso si éste las ganase.

El holandés Max Verstappen (Red Bull), vencedor el año pasado en el circuito propiedad de su escudería, es el último de los cuatro pilotos que han alcanzado la centena de puntos; pero ya se encuentra a 87 de la cúspide. El más joven ganador de la historia -hace tres años, con 18, se impuso en el Gran Premio de España, en Montmeló (Barcelona)-, que el miércoles efectuó una exhibición con el RB7 en Graz, la capital de Estiria, recuerda con cariño el triunfo de 2018, pero es consciente de que será muy difícil repetirlo.

Así que o mucho cambia el asunto, o el 1 de diciembre Hamilton y Mercedes festejarán su sexto Mundial en Abu Dabi, donde se cerrará un campeonato previsto a 21 carreras en el que el español Carlos Sainz aspira a seguir siendo el mejor de entre el resto ("the best of the rest").

Tras acabar en un notable sexto puesto en Francia, el talentoso piloto madrileño es séptimo en el Mundial de pilotos, con 26 puntos; y su escudería, McLaren, cuarta (con 40) en el de constructores: desde una perspectiva realista, lo máximo a lo que se puede aspirar en un campeonato en el que, de momento, sólo otros dos equipos apuntan a los puestos de podio que dejen vacantes los Mercedes.

Este viernes arrancarán los entrenamientos libres en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria), un circuito de 4.318 metros al que el domingo está previsto dar un total de 71 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros y medio. El sábado se completarán los ensayos, horas antes de la calificación que ordenará la formación de salida de la carrera dominical.

Austria -que cerrará el primer 'programa-doble' del año, una semana después del Gran Premio de Francia- no es ajena a la ola de calor. El miércoles se alcanzaron los 37 grados y se preven elevadas temperaturas en Spielberg, donde será vital, de nuevo, la gestión de los frenos y, sobre todo, de los neumáticos: se usará el C2 (duro, reconocible por la raya blanca), el C3 (medio, amarilla) y el C4 (blando, roja): los 'intermedios' de la gama de cinco compuestos para seco.

En tierras centroeuropeas intentará volver a sumar el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), uno de los pilotos que participará en la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) de este jueves. 'Checo', decimotercero, con 13 unidades, cuyo sexto lugar en Baku es su mejor resultado de 2019, lleva cuatro carreras sin puntuar, por lo que el bravo piloto tapatío buscará mejor suerte en Austria.