Abrines anuncia su regreso en un vídeo en las redes sociales: "He vuelto"

El jugador mallorquín de baloncesto Álex Abrines ha anunciado este miércoles su regreso al deporte tras haber superado la "pesadilla" en la que se había convertido para él jugar, y después de recurrir a profesionales y a los suyos. "Querido balón, he vuelto", asegura en la grabación.



El escolta, a quien los Thunder de Oklahoma City dieron de baja el pasado febrero de mutuo acuerdo por un problema personal del jugador, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que relata, a modo de carta dirigida al balón de baloncesto, el difícil proceso que ha atravesado.





"Querido amigo, la que me has liado. Tanto tiempo juntos y ahora me haces esto.años y años de una amistad inquebrantable hasta que hace unos meses todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte", comienza el relato Abrines.Según el jugador,por lo que pidió ayuda a sus seres queridos y "a los mejores profesionales para recuperar la felicidad" que sentía jugando. "Decidí decir basta, quería luchar por nuestra amistad y recobrar juntos la sonrisa", relata sobre su idilio con el balón en un vídeo grabado en la pista del colegio La Salle de Palma donde "empezó todo".Me decía a mí mismo que encontraría otras maneras de inspirarme y sacar lo mejor de mí, pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú. Así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla y lo he conseguido, he recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de volver a pasar una y mil horas juntos. Querido balón, he vuelto. Soy yo. Álex. Gracias por estar ahí siempre esperando", concluye la narración.