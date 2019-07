Álex Fuentes, nuevo fichaje del UMA Antequera

El BeSoccer UMA Antequera llega a un acuerdo para el fichaje de Alejandro Fuentes González para la próxima temporada en la categoría de plata. Álex cierra un ciclo de cinco temporadas con el Naturpellet Segovia, las dos últimas en Primera División. El jugador es nacido en Madrid el 28 de agosto de 1995 y tiene una trayectoria brillante en categorías inferiores en torneos nacionales: campeón de España Sub19 de selecciones territoriales en 2012 y dos títulos de campeón de Liga Juvenil de División de Honor en 2012 y 2013. También ha sido internacional con la Sub18 y Sub19.

Este tercer fichaje asegura experiencia y calidad para el proyecto deportivo de 2019-2020. Álex Fuentes cuenta con un buen uno contra uno y es un especialista en acciones a balón parado. Tiene grandes cualidades técnicas y destaca por su inteligencia en la lectura del juego tanto en ataque como en defensa y en la colocación de su cuerpo para ganar los duelos con los defensores.

"Después de terminar el año en Segovia, me llegó la oferta de Antequera. Desde que el representante me mostró ese interés que había, no dudé porque me gusta mucho el proyecto. Me habían hablado muy bien del grupo humano que hay y vengo con ganas de empezar", explica el madrileño.

Un campeonato exigente se avecina en Segunda División y con este fichaje el bloque que hay bajo las directrices de Moli, añade un nombre más a la lista de refuerzos con piezas jóvenes de talento para encajar en la pista.