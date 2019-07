El CB Marbella es equipo de LEB Plata

El baloncesto malagueño está de enhorabuena: la provincia volverá a tener representación en LEB plata. Tras la desvinculación con el Unicaja y la posterior desaparición del Clínicas Rincón, el CB Marbella presisido por Enrique Agüera ha logrado hacerse un hueco en esta categoría.

Días atrás, y con la seguridad de tener su plaza en la Liga EBA, el conjunto de la Costa del Sol comenzó los trámites de preinscripción en LEB Plata. La pasada temporada consiguieron el ascenso en la pista, pero no pudieron culminar los trámites. Ahora, gracias a los 57.000 euros de aval y a los 18.000 de inscripción, la Federación Española de Baloncesto ha dado el aprobado y la entidad estará en la tercera categoría nacional de basket.

Este proyecto ya no estará liderado por Francis Tomé, que hace semanas puso rumbo hacia Alhaurín de la Torre. Su cargo lo ocupará Javi Florido, hasta ahora técnico del Novaschool. En cuanto a fichajes, aún no hay grandes movimiento, pero la entidad marbellí no descarta incorporar al veterano Alfonso Sánchez. Asimismo, antes de que arranque la temporada deberán realizar varias reestructuraciones para adaptar la cancha del Serrano Lima a las exigencias de la FEB.

Para la conformación de las plantillas, todos los equipos tendrán que atenerse a un máximo no obligatorio de dos jugadores extranjeros no comunitarios.

La LEB Plata estará configurada por 24 equipos, dividos en dos grupos: este y oeste. Junto al Marbella, los únicos clubes andaluces son Algeciras y Morón. Esto supondrá al equipo costasoleño hará muchos kilómetros para enfrentarse al Basket Navarra, al CB Zamora, al Gijón, al Juaristi o al Zornotza Saskibaloi entre otros.

La configuración de la liga queda de la siguiente forma:

Grupo Oeste

1 BASKET NAVARRA

2 TESLACARD CÍRCULO GIJÓN B.

3 JUARISTI ISB

4 ZORNOTZA SASKIBALOI TALDEA

5 BODEGAS RIOJA VEGA

6 BIERZO FITNESS DENTOMEDIC CDP

7 UBU TIZONA

8 CB ZAMORA

9 IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA

10 ENERDRINK UDEA ALGECIRAS

11 ACEITUNAS FRAGATA MORÓN

12 CB MARBELLA