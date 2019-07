El regatista malagueño Ángel Medina entra en los récords 'Guinness'

Ángel Medina ha entrado en el libro «Guinness» de los récords al completar en diecinueve horas el «Reto Windsurfing: Dos continentes», en el que ha recorrido 235 kilómetros entre Málaga y Melilla sobre una tabla de esta disciplina.

La travesía comenzó en la mañana de este lunes desde el Real Club El Candado de Málaga con Medina y su compañero Carlos Toro, que desistió después de cuatro horas.

Medina ha completado el reto en 19 horasy llegó a la ciudad de Melilla a las 4:00 horas de la madrugada, ya que se encontró con dificultades en el tramo final.

«Ha sido duro y estoy cansado, pero me hace gran ilusión», ha confesado Medina. También quiso destacar las dudas que sintió a la hora de finalizar hazaña: «En una parte que no tenía claro si íbamos a llegar porque no lograba coger el rumbo».