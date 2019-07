Zhukov, cuarta incorporación del Ciudad de Málaga

El Balonmano Ciudad de Málaga sigue sumando jugadores para la temporada que se avecina en División de Honor Plata. Ya han tenido las incorporaciones de Rudovic, Moledo y Castro. El nuevo jugador del conjunto malagueño es Daniil Zhukov, un joven pivote ruso hijo de un conocido de la afición malagueña, Mijail Zhukov, que fue pivote del Puleva Maristas de Asobal a comienzos de la década de los 90, más conocido como 'Yukov'.

Zhukov, nacido en el año 2000, es una petición del entrenador Curro Lucena, que lo considera un jugador con un futuro prometedor y muy completo. Se trata de un talentoso jugador, rápido y contundente que demostró la pasada temporada como sénior su valía con varios goles y actuaciones de gran nivel.

El joven ruso procede del Agustinos de Alicante de División Honor Plata y ha cosechado numerosos éxitos tanto con el Agustinos como con la selección valenciana. Entre sus logros más destacados están el subcampeonato juvenil de España, obtenido en Granollers en la temporada 2017-2018 y la cuarta posición en el campeonato de España de cadetes.

Tras la firma del contrato, Zhukov se muestra "muy feliz" por llegar al Balonmano Ciudad de Málaga y recalcó: "Vengo a Málaga con ilusión porque quiero ganarme un puesto en el equipo". El ruso comentó el entusiasmo con el que el equipo se enfrenta a la nueva temporada: "Vamos a dar el máximo en la pista esta temporada para intentar estar en lo más alto posible de la tabla clasificatoria. He hablado con directivos y el presidente y me han contado que hay un buen proyecto. Esto es algo que me ilusiona. Así que, trabajaremos para hacer algo grande".