«Estamos tremendamente ilusionados», indica

No es muy dado a aparecer en el primer plano de la noticia. Ha sido jugador de base, se ha debido y todavía se debe al criterio de técnicos y entrenadores que a él mismo le prestaron su sabiduría para crecer en el baloncesto, y sabe que el protagonista en primer término es quien lleva la batuta o salta a la pista en cada partido. Pero esta vez no ha dudado en atendernos para dar luz y taquígrafos a la flamante presentación del CB Marbella como nuevo equipo de LEB plata. Un ascenso el cosechado esta vez en los despachos, después de otra gran temporada con Francis Tomé al frente, como entrenador, y que ha tomado el relevo al que sí se logró en la cancha, pero que por falta de liquidez no se pudo materializar.

Al fin un sueño hecho realidad, el que no se pudo culminar en un anterior intento porque no se depositaron, como ahora sí se ha hecho, 57 euros de aval y otros 18.000 de inscripción.

Sí, llevar al CB Marbella a LEB Plata culmina cinco años de trabajo. Es lograr un sueño que no nos habíamos fijado como meta, pero que sí sitúa a nuestra ciudad en el lugar que se merece por vinculación y tradición dentro de este deporte. Recordemos la de nombres que ha dado esta tierra al baloncesto. Por supuesto, el de Carlos Cabezas, pero también los de Alfonso Sánchez o Rubén Guerrero.

Se cree entonces, ya pasados unos días, que sí es realidad eso que durante un lustro fue algo bastante difícil de lograr.

Yo sí me lo creo, porque ha sido como digo algo muy trabajado. En estos años hemos tenido que hacer un esfuerzo brutal. Pero bendito esfuerzo, si puedo decir bien alto que estamos en LEB Plata.

Ahora toca consolidar el proyecto, implicar por supuesto a instituciones y empresas.

Considero, porque he jugado al baloncesto y lo he hecho por supuesto en el CB Marbella, sintiendo la tradición que tiene esta ciudad por el baloncesto, que el nivel de implicación va a estar a la altura de lo que se avecina. Ya con el antiguo formato nos quedamos justo a las puertas de la ACB y ahora teníamos que saldar una deuda con la afición de esta ciudad. Y por lo que ya estamos viendo Marbella se encuentra enloquecida con esta posibilidad. Confiamos por supuesto en la implicación, porque estamos justo al nivel máximo que tiene actualmente el fútbol, con la diferencia de que ellos están constituidos como sociedad deportiva y al ser propiedad de una agencia de jugadores tienen menos problemas de liquidez.

¿La primera inyección deberá ser para adaptar las instalaciones de las que disponen?

En unos días vamos a celebrar la reunión que tenemos pedida a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y a su concejal de Deportes, y lo primero es fijar nuestra sede, sin salir del municipio, por supuesto. Lo inmediato es instalar fibra óptica, marcadores y canastas de suelo. Y lo siguiente hacer ver que la competición va a exigir recorridos territoriales por toda España y que para llevar el nombre de Marbella necesitamos un empujoncito.

¿Han entablado diálogo con el Unicaja para estar vinculados?

Ellos son el padre de familia en la provincia y tienen como tal que ayudar a los miembros de la familia. Y vamos a estar abiertos a cualquier colaboración que ofrezcan.

¿Para cuándo estará perfilada la nueva plantilla?

En breve daremos a conocer un total de cuatro nombres nuevos. Nos gustaría recuperar a Alfonso Sánchez, pero además tenemos la idea de incorporar a dos extracomunitarios, americanos, que sirvan de complemento y aporten veteranía a la joven plantilla que tenemos. El esqueleto principal de esta temporada se va a mantener. Y en unos días empezaremos a formalizar los contratos. Estamos tremendamente ilusionados.