Andalucía anuncia su candidatura a Región Europea del Deporte de 2021

Javier Imbroda ha abogado por la prevención ante la adicción a las apuestas deportivas y, en este punto, ha asegurado que el deporte es magnífico para combatirla y que la colaboración entre familias y centros educativos es "fundamental".



"En la educación está todo, que haya jóvenes que gasten parte de su tiempo y su dinero en apostar es un tema que nos hace preguntarnos si es algo del centro educativo o de su casa, yo dije que la colaboración de la familia con los centros educativos es fundamental pero hasta la puerta del colegio, y eso género mucha controversia", ha agregado antes de incluir un matiz que ampliaba el sentido de su reflexión: "Cómo no van a participar los padres de las actividades, pero hay padres que se meten en el aula y asociaciones que colonizan los centros y yo no he visto a ningún docente dentro de las casas, claro que la colaboración es fundamental", ha reiterado.