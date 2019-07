Suso Gallardo dirigirá al Rincón Fertilidad

Tras la trágica noticia que sufrió el Rincón Fertilidad Málaga con el fallecimiento de Diego Carrasco, la directiva del club ha decidido que Jesús 'Suso' Gallardo sea quien tome el testigo de Diego para diriguir al equipo en la temporada 2019/2020.

Suso tiene una amplia experiencia en el mundo del balonmano malagueño. A los 18 años debutó como entrenador con el Club Málaga Norte, donde obtuvo grandes resultados que le llevaron a dirigir a este equipo en la categoría de plata en la temporada 2008/2009. Actualmente también es seleccionador cadete femenino de la Delegación Malagueña de Balonmano.

Desde el 2011 ha sido la mano derecha de Diego Carrasco, de quien ha estado aprendiendo como segundo entrenador, "llego con las fuerzas y las ganas de tirar para adelante, por Diego, por Pepa, por el club y por este proyecto tan importante y tan bonito que ellos han formado y hay que sacar adelante", declara Suso sobre la responsabilidad y la importancia de su nuevo cargo.

Sobre la línea de juego que tendrá el equipo malagueño, el técnico reconoce que no habrá ninguna revolución y que no espera grandes cambios en el modelo. "Como siempre digo, he tenido la suerte de trabajar ocho años con el que, para mí, es el mejor entrenador de Málaga, de Andalucía, y de los mejores de España, sobre todo en la parcela femenina. A la vez, veíamos el balonmano muy parecido, por lo que la línea de juego va a ser continuista intentando hacer lo que ya teníamos en la cabeza cuando formamos el equipo. Creo que vamos a tener la seña de identidad que siempre tuvo el Rincón Fertilidad Málaga de la mano de Diego Carrasco", afirma el entrenador.

El nuevo técnico tiene mucha confianza y muchas esperanzas con el equipo que dirigirá la nueva temporada, "más que esperar nada de ellas, lo que voy a pedir es mucho trabajo, dedicación, entrega, ilusión, sacrificio, unión, que los equipos contrarios, cuando se enfrenten al Rincón Fertilidad Málaga sepan que enfrente tienen un equipo que no se rinde nunca y que pelea hasta el final", resalta.