Un magistral Atlético pisotea a un Real Madrid perdido

Un Real Madrid sin ganas ni fuerzas claudicó este viernes ante un enérgico Atlético de Madrid (3-7), en el primer derbi que enfrenta los equipos madrileños fuera de Europa, en tierras estadounidenses.





BRAD PENNER

Poca intensidad del Madrid

BRAD PENNER

Alto rendimiento del Atlético

El gol madrugador dea los 43 segundos y el 0-2, de João Félix, que se estrena ante el Real Madrid, a los 8 minutos, desarmaron a los merengues, que se movían con pesadumbre por el campo del estadio MetLife situado en la ciudad de East Rutherford, cercana a Nueva York."En la primera parte no entramos nunca en el partido (...) Nos ha faltado todo, sobre todo intensidad", reconoció, que después de la debacle intentó rebajar el peso de la derrota asegurando que era un partido de pretemporada, aunque sin quitarle ningún mérito al rival. "y ya está", declaró un cariacontecido Zidane, cuyo equipo tampoco se contagió de una afición volcada con los merengues.El entrenador galo de origen argelino reconoció que el fuerte arranque colchonero dejó a los once malheridos: El equipo "entró muy mal en el partido", algo que no se puede hacer en una competición de alto nivel, y "después de 8 minutos estamos 2-0" y sin respuestas para cambiar el juego.La p, sin la capacidad de hacerse con el medio campo, se tradujo en el minuto 19 en un nuevo gol, esta de vez del argentino Ángel Correa.Para Zidane, después del acierto de Felix, "todo se vuelve más complicado", porque el equipo se vio forzado a salir un poco más y dejar más huecos. Si no metes "intensidad" te "pueden meter en problemas", reconoció el entrenador blanco.Por su parte,y en la rueda de prensa posterior no quiso hacer ascuas del árbol caído e insistió en que el resultado no refleja "la realidad del potencial que tiene el rival". Para el Cholo, la clave estuvo en lo que todos vieron, la importancia del esfuerzo y del esfuerzo en equipo, algo de lo que el Madrid adoleció en los 90 minutos de juego.Además, destacó lasy el buen acierto de los jugadores. "Hay que intentar sumar talento y a ese talento pedirle esfuerzo. Hoy en día, casi todos los equipos tienen 3 ó 4 jugadores muy talentosos, el que logre sumar un esfuerzo colectivo a ese talento colectivo va a estar más cerca de ganar", subrayó.Los últimos goles del Real Madrid, que maquillaron un poco el resultado, no pudieron ocultar el pobre espectáculo futbolístico que ofreció el equipo merengue, en el que ningún jugador se salvó, incluidos los veteranos capitanes Sergio Ramos y Marcelo.Sin embargo, Zidane evitó cargar contra sus hombres y, además de repartir las culpas, declaró que sus chicos "no están fallando" y que estarán motivados para la Liga y que la temporada será buena."Hoy no podemos estar contentos, no podemos estar alegres, está claro, pero por el resto, estoy convencido que tengo un equipo que va a competir muy bien. Ahora tenemos que volver, descansar un poco y pensar en el día 17 de agosto", agregó.Frente a la, los rojiblancos volvieron a ilusionar con su juego y el gran rendimiento que tuvo como conjunto a pesar de las nuevas incorporaciones, incluida la de Félix, mejor jugador de partido, y quien junto a Costa, en un entendimiento perfecto, fueron los grandes triunfadores de una noche triunfal e histórica para el equipo colchoneroEl, que viajará con el equipo a Orlando, para continuar con su gira estadounidense de pretemporada, pudo confirmar hoy lo que ya avanzó este jueves, que el equipo está yendo de menos a más en la pretemporada y que había empezado a surgir una "nueva comunión" en la renovada plantilla ante la temporada.