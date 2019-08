La selección española vendrá a Málaga al completo

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, aseguró que "no va haber descartes" tras el partido de este viernes contra Lituania en Pamplona y que no reducirá la lista de 16 preseleccionados para el Mundial de China hasta el torneo de Málaga de la semana que viene, y advirtió que hay que tener "toda la prudencia del mundo" para cuidar a los jugadores en esta primera parte de la concentración.

"No va a haber descartes mañana y, seguramente, estaremos todos hasta el torneo de Málaga. No creo que viajen todos a Pamplona porque tenemos alguna situación que evaluar ahora", señaló el Scariolo al finalizar el entrenamiento de la selección y antes de que se conociese por parte de la FEB que Marc Gasol y Rudy Fernández no estarían ante el combinado lituano.

El italiano también dejó claro que en este primer partido de la gira contra Lituania "no jugarán todos". "Ahora me darán el parte y veremos quién jugará un poco más y quién jugará un poco menos. Los minutos del partido lo marcan los médicos y los preparadores. Me dan una tabla de minutaje y luego intentaremos encajarlo", dijo el técnico.

Un primer encuentro que llega de forma prematura para Scariolo, que apuntó que nunca habían jugado un partido "con tan pocos entrenamientos". "Las necesidades de encajar fechas y calendarios nos lo imponen. Esta semana ha servido para vernos, meter un poco de conceptos en el campo e intentar empezar con la preparación física de los jugadores", desgranó.

"El objetivo en Pamplona es divertirse, competir y arrancar. El resultado nos importa en la medida en que, cuando estás en una cancha, no quieres salir a perder. Pero todas las decisiones son en función de lo que cada uno es bueno que juegue", reflexionó el de Brescia.

Scariolo señaló que tiene un equipo este verano "más perimetral". "No necesariamente más pequeño en conjunto, pero más perimetral. A partir de ahí, cuanto mejor ataquemos la 'pintura', aunque seamos más perimetrales, más probabilidades de éxito tendremos", explicó.

También habló sobre un rival que no podrá contar con sus dos referencias interiores, Jonas Valanciunas y Domantas Sabonis. "Son un equipo más perimetral respecto a como sería en su versión más poderosa. No nos preocupa el rival, que es fortísimo, pero ahora mismo nos preocupa trabajar otras cosas", comentó.

Scariolo sí que confirmó que ya tiene "alguno fijo" de los 12 que viajarán para el Mundial, que comienza el próximo 31 de agosto, pero quiso ser precavido. "He tenido algunas experiencia en la que algún fijo se ha caído, toquemos madera. Los fijos, realmente, son después del torneo de Ningbó", aseveró el asistente de Toronto Raptors.

El entrenador italiano señaló que esta primera semana sirvió de "toma de contacto" y que sufrieron los problemas físicos habituales en el comienzo de esta puesta a punto. "Hemos tenido algún problemilla físico, como siempre al principio. No nos preocupa, pero esta fase nos invita a tener toda la prudencia del mundo y a no correr el mínimo riesgo", afirmó.

En este sentido, no quiso destacar el trabajo de ningún jugador en concreto, pero sí alabó la "actitud de los veteranos". "Podrían tener un mal entendido derecho de tomárselo con más calma y, evidentemente, estamos cuidándoles a nivel físico, pero el tiempo que están entrenando han estado a tope de esfuerzo físico, de liderazgo, de presencia. Son una referencia importante para todos", admitió.

"El ambiente y el espíritu es bueno. Hay buena comunicación, buena voluntad por parte de todos. La base de la forma de estar juntos y de colaborar, de ser altruistas en la cancha se va poniendo", sentenció el técnico.