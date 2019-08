La marchadora Júlia Takács, acosada cuando entrenaba en Málaga

La marchadora española Júlia Takács ha denunciado en redes sociales haber sido acosada por un conductor cuando se encontraba entrenando por la zona de Teatinos, en las inmediaciones del campus universitario. "Pasé miedo. No me hizo nada. Pero yo no sabía lo que pensaba él y al final empiezas a pensar mal", ha confesado. Como consecuencia del incidente, la atleta española nacida en Budapest ha reconocido que ya no volverá a correr sola si es temprano o por la noche. Takács compitió en los Juegos Olímpicos de 2016 de Rio de Janeiro y ganó medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2018 disputado en Berlín. En la actualidad está preparando las Olimpiadas de Tokio 2020.