«La vuelta ha sido dura por lo de Diego, pero esta plantilla apunta fuerte»

Soledad López (Málaga, 4 de abril de 1992) cumple su octava temporada en el Rincón Fertilidad Málaga, convirtiéndose a sus 27 años en toda una veterana en el club costasoleño. Este nuevo proyecto supone todo un reto para el equipo, que será su primer año sin Diego Carrasco a cargo de las chicas, y sobre todo para jugadoras como ella, Sole López, que ha sido uña y carne con el entrenador durante toda su estancia en el club.

Internacional absoluta con España, Sole está llamada a ser una de las claves del equipo para esta nueva campaña, sin participación continental, pero con dos alicientes muy importantes: la Liga Guerreras Iberdrola y la Copa de la Reina de Alhaurín.

-Primeros días de trabajo en el Pérez Canca, ¿cómo ha sido la vuelta esta pretemporada?

-La vuelta ha sido dura, con los últimos acontecimientos se hace todo un poco más difícil, hay sentimientos encontrados, pero bueno... al final llegas aquí el primer día y ves al grupo, ves a las chicas, la ilusión que traen, las ganas€ Ellas mismas se te acercan y te dan fuerzas, te dicen que este año hay que luchar, que si antes luchábamos ahora hay que luchar el doble. La verdad es que siendo los primeros días todavía es todo muy extraño.



-Diego era como un padre para usted, su fiel acompañante en tu carrera balonmanística, ¿cómo afronta esta primera temporada sin él?

-No era solo en lo deportivo, lo era en todo. Aunque sea duro, lo afronto pensando en él, haciendo lo que el quería siempre, y eso aunque ahora me emocione es lo que me da la fuerza necesaria. En la vida cuando tenía problemas o pasaba algo siempre acudía a él, siempre sabía darme los mejores consejos.



-De todo lo que le ha aportado Diego, ¿qué es lo que más echará de menos?

-Su enseñanza y sus ganas de que aunque se pusiesen piedras por delante, él las superaba, siempre buscaba una solución para todo. Él era las ganas de seguir creciendo en todo, en este caso en el club, que no se cansaba, siempre quería más, esa ambición que nos transmitía a todas como jugadoras, eso lo vamos a echar mucho de menos aunque lo tendremos presente día tras día. El verlo, el reírnos, el enfadarnos, pero simplemente su presencia es lo que más vamos a echar de menos.

-Él quiso y apostó mucho por el diseño de esta nueva plantilla, ¿cómo ve a los nuevos fichajes?

-Todos los años él siempre tenía mucha ilusión, pero aquí hay jugadoras que quería y deseaba desde hace mucho tiempo. Este grupo entero era deseado por él y aquí lo tiene hecho, y ahora nos toca a nosotras hacerlo por él. La mayoría nos conocemos de haber jugado juntas o enfrentándonos, son jugadoras con mucho carácter y con la buena gestión con Suso y Jose va a ser un año bonito y ojalá contemos muchos éxitos a los aficionados.



-¿Piensa que las «panteras» tienen este año una de las mejores plantillas del Rincón Fertilidad?

-Todos los años son especiales, pero sí es verdad que este proyecto se apostó fuerte desde el principio, y es el que más se deseaba, mantener a jugadoras que no saliesen fuera y traer a jugadoras que se deseaban desde hace tiempo, por lo que sí, es una plantilla que apunta fuerte.

-Y el relevo que ha cogido Suso es muy importante, ¿cómo le ve en su llegada como primer entrenador?

-Lo llevo conociendo muchísimo tiempo, siempre ha estado al lado de Diego. Yo personalmente tengo plena confianza en él, nos llevará a realizar un gran año. Él tiene un gran corazón. Tanto jugadoras como todo lo que compone el club son bellísimas personas y eso es lo que caracteriza a este club, el buen corazón.

-¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado el Rincón Fertilidad para esta temporada?

-Ahora mismo no queremos resultados, lo primordial es que queremos compromiso, implicación, trabajo diario, estos son nuestros objetivos. Necesitamos una máxima implicación e ilusión desde el primer día que empezamos hasta el último día que acabemos en mayo.

-Es usted uno de los pesos pesados del malagueño femenino, ¿cómo definiría su carrera en este club?

-Mi carrera en este club es muy bonita, siempre ha ido de menos a más. Cuando llegué estábamos en una categoría menos, y cada año intentas subir, me han enseñado a luchar, aprender, a superarnos juntos. Mi carrera aquí es bonita pero porque el club la hace bonita, demuestra cada año que quiere ser ambicioso, que quiere más y al final eso a las jugadoras nos gusta muchísimo, gracias a esa implicación, junto a ellos todos estos años han sido mucho más fáciles.