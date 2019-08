"Ésta es la mejor plantilla que hemos tenido en los seis años de División de Honor"

A sus 32 años, Suso Gallardo asume el puesto de entrenador de las «panteras» después de haber estado toda su vida dedicado al balonmano y casi la mitad de ella dirigiendo equipos. A los 18 años ya debutó como entrenador al mando del Club Málaga Norte, donde pronto comenzó a obtener grandes resultados en categorías base y a nivel nacional. En el año 2011, Diego Carrasco le eligió para que fuese su acompañante como segundo entrenador en el Rincón Fertilidad.

No ha habido mucho tiempo para asimilar lo de Diego... ¿Cómo ha sido la vuelta?

No nos ha dado mucho tiempo a pensar, sucedió como sucedió€ Desde la semana siguiente, cuando dijimos de levantar cabeza, el club no ha dejado de trabajar en todos los sentidos. Me comunicaron internamente el martes o miércoles de la siguiente semana si quería asumir el cargo de entrenador, y así lo hice. Desde entonces hemos estado currando para el equipo hasta ahora que ya hemos empezado a ponerlo en práctica.

En esta primera toma de contacto, ¿qué tal han respondido las chicas?

Las chicas están entregadas desde el primer día, incluso desde las distancia se han acercado y nos han animado, jugadoras que en este año ya no están en el equipo también han venido€ El equipo y la gente que quiere al club está volcada desde el primer día, y cuando el equipo dijo de tirar para adelante, las chicas son las primeras que saben lo que les viene a las espaldas y el reto que nos toca asumir a todos.

Usted fue su fiel compañero en el banquillo, ¿qué siente al ocupar el lugar de Diego?

Es un cúmulo de sensaciones, nadie puede decir que no sea una alegría ser entrenador de División de Honor, pero nadie hubiera querido que sea por estas circunstancias. Y mucho más que para mí, él era un amigo, no solo un compañero. Compartíamos muchos momentos juntos fuera de la pista, cosas a parte del balonmano. Es duro, pero por él no queda otra que tirar para adelante y yo agradezco mucho que el club haya pensado en mí y por eso asumo este cargo dando todo de mí.

¿Qué es lo que más va a echar de menos el equipo en esta nueva temporada sin Carrasco en el banquillo?

El carisma de Diego, su trabajo, era un todoterreno. Él preparaba todo: viajes, comidas, transportes, hoteles, reservaba pabellón y siempre estaba el primero en la pista trabajando, inventando cosas nuevas. Tenía mucha fuerza, muchísima calidad dentro de la sabiduría de este deporte, vamos a echar de menos todo de Diego.

El club se encuentra ahora en una situación delicada, no es fácil asimilarlo fácilmente, ¿piensa que el equipo anímicamente tiene un año muy duro por delante? O por el contrario, ¿esto les va a dar fuerzas para luchar por él?

En tema de motivación no puede haber este año poca, por todo lo sucedido. Podemos perder, podemos ganar o podemos empatar... pero la motivación tiene que estar ahí. El equipo en estos primeros días esta muy concentrado y enchufado en lo que se quiere hacer y en dedicarle una gran temporada a Diego y al club.

Usted sabe mejor que nadie cómo era de deseada esta plantilla por el club, sobre todo por Diego, ¿estamos ante la mejor plantilla del Rincón Fertilidad?

Seguro, se formó para eso, Diego en este caso como alma máter del club y del equipo apostamos muy fuerte por hacer una plantilla como la que tenemos ahora mismo entrenando, seguro que es la mejor plantilla que ha pasado por aquí en las seis temporadas que llevamos de División de Honor.

Mucha variedad de chicas han llegado, de distintas posiciones y muy polivalentes, ¿será fácil que encajen todas las piezas de este nuevo grupo?

Cuando fichamos miramos muchas cosas, pero al final en el deporte por desgracia no lo sabemos. Dentro hay muchísimos factores, que se conjunten bien, que los primeros resultados nos acompañen. Son jugadoras que tienen muchísima calidad, que saben jugar muy bien al balonmano y que seguro que van a coger rápido los conceptos que tenemos en el equipo. A partir de ahí, los resultados marcarán, si perdemos dirán que somos muy malas y si ganamos todos dirán que el equipo es una maravilla, eso ya lo tenemos asumido como deporte. Pero lo mejor es que nosotros desde dentro del vestuario sepamos que hemos cumplido nuestros objetivos como grupo.

¿Qué espera del equipo para la próxima temporada?

Este año lo primero que dejamos claro es que no nos vamos a marcar objetivos de puntos en liga o de un puesto en la tabla más arriba o más abajo. Creo que lo principal este año tiene que ser el trabajo, la ilusión, la dedicación, la entrega cada día, hacer una piña y demostrarlo en la pista desde el minuto 0 al 60. Si hacemos todo esto, los resultados ya se pondrán por si solos. Pero poner ahora objetivos de primeras, segundas o terceras posiciones sería una equivocación.