La hora de María Pérez

El Rincón Fertilidad no saldrá al mercado a buscar una sustituta para Hanna Yashchuk, la primera línea bielorrusa que ha abandonado la disciplina del equipo malagueño por motivos personales. En el club no ha habido ni debate a la hora de afrontar este primer contratiempo de la temporada, tras apenas un par de semanas de trabajo. La canterana malagueña María Pérez será la encargada de suplir a Yashchuk, que ha regresado a Bielorrusia, dejando un hueco en la primera línea del equipo malagueño.

María Pérez (Málaga, 7/10/1999) es, con solo 19 años, una de las mayores promesas del balonmano femenino malagueño y andaluz. Formada en el Málaga Norte hasta juvenil, la temporada 2017/2018 jugó en Almería y la pasada ya fue una habitual con Diego Carrasco en los entrenamientos y en varios partidos del Rincón Fertilidad. Este año estaba previsto que alternara primer y segundo equipo, pero la salida de Hanna Yashchuk provocará un mayor protagonismo para la canterana.

«Estoy súper ilusionada y con muchas ganas de entrenar y de demostrar a Suso que puede confiar en mí. Quiero seguir aprendiendo todo lo que pueda de las compañeras. Quiero aportar todo lo que pueda para el equipo», aseguró.

La primera línea malagueña se define a sí misma como una «central, pero que también me gusta jugar de lateral izquierdo, que me esfuerzo en cada entrenamiento y que tengo mucha ilusión por jugar al balonmano».

María Pérez ya sabe de boca del propio Suso Gallardo, su entrenador, que ella es la elegida para tapar el hueco de la bielorrusa. «Suso me dijo que iba a tener un papel más importante en el equipo, que disfrute y que siga aprendiendo. Estoy muy agradecida de que cuenten conmigo. Quiero aprovechar los minutos que Suso me va a dar», aseveró.

Tras estos primeros compases de la pretemporada, María se muestra ilusionada con el nuevo proyecto del Rincón Fertilidad. «Veo al equipo con mucha ilusión y con muchas ganas. Creo que tenemos un grupo que puede hacer grandes cosas».

Eso sí, a la hora de hablar de objetivos en esta temporada en la que el equipo no participará en competición internacional y que será anfitrión en la Copa de la Reina, la canterana quiere ser cauta. «Hemos estado hablando desde el primer día de la pretemporada de no fijarnos unos objetivos definidos. Solo que no nos falte ilusión, ganas y corazón ,en cada partido».

María fue una habitual la temporada pasada en el día a día del equipo, con Diego Carrasco al frente. La canterana cree que será imposible olvidar al extécnico malagueño, recientemente desaparecido. «Diego siempre va a estar con nosotras. En los entrenamientos y en los partidos. Esto es así. El equipo está muy unido y lucharemos por conseguir todo lo posible por él», aseguró.

El nuevo proyecto del Rincón Fertilidad 2019/2020 tiene muchas caras nuevas después de un mercado estival en el que se ha reestructurado la mitad del equipo. María asegura que todas las recién llegadas son jugadoras con mucho talento, aunque alguna le ha impresionado de manera especial. «De las nuevas me fijo especialmente en Estela Doiro, pero también porque juega en mi posición. Es una gran jugadora y me fijo mucho en ella en los entrenamientos para aprender. Lógicamente también es para mí un referente Esperanza López», explicó.

La jugadora malagueña sabe que está ante un reto muy importante, a pesar de su juventud, aunque más que pensar en ella, piensa en el equipo, para que pueda lograr sus objetivos. «Para esta temporada mi deseo es que todo el esfuerzo que vamos a poner en los partidos y las ganas que tenemos de hacerlo bien se vean reflejados en los resultados».

De momento, la pretemporada sigue adelante con mucho trabajo por delante para Suso Gallardo, que tiene en sus manos una plantilla de muchas individualidades, que deberá ahora convertirse en un bloque competitivo capaz de pelear por todo en las dos competiciones en juego: Liga Guerreras Iberdrola y Copa de la Reina.