Maté consigue una recuperación récord y estará en La Vuelta hoy

Tan solo 20 días después de su caída en el Tour de Polonia, su presencia en la cita española es una gran noticia.

La participación de Luis Ángel Maté en La Vuelta ya está decidida. El ciclista marbellí sale hoy junto al resto de su equipo de Cofidis. Finalmente, los médicos han dado el visto bueno tras las pruebas definitivas que le realizaron el jueves por la mañana. Maté, en un tiempo récord de tan solo 20 días, ha conseguido cumplir su reto personal, que era estar apto para salir hoy.

La Vuelta a España es el gran objetivo de la temporada del marbellí: «había preparado La Vuelta con todo el cariño del mundo, era mi reto principal de la temporada, incluso he sacrificado otras carreras por poder estar aquí, pero las cosas vienen como vienen». Sin embargo, a pesar de la aparatosa caída sufrida en el Tour de Polonia, Maté lo tiene claro: «Yo lo quiero intentar, no, sé que no son las mejores circunstancias ni las que yo hubiera querido, pero no quiero quedarme con las ganas de salir e intentar acabarla»

El ciclista es consciente de que no va a poder estar al nivel que quería, «no he podido entrenar prácticamente nada, tenía los valores muy bajos y he estado muy cansado», confiesa. Maté ha tenido todo este tiempo claro que iba afrontarlo fuese la decisión que fuese «no me queda otra que aceptarlo, ser positivo y poner todo de mi parte, tengo que ir mejorando día a día».

Luis Ángel Maté sufrió una caída durante el Tour de Polonia a principios de este mes de agosto, un fuerte golpe en la cabeza y más de 50 puntos de sutura. Pese a la magnitud del impacto, afortunadamente el ciclista no ha tenido graves consecuencias. «He perdido mucha sangre, que es lo que ha impedido que esté bien. Lo importante es que no tengo ninguna lesión grave en la cabeza, que era lo primordial, en ese sentido estoy muy contento», declara.

La Vuelta 2019

Este año se celebra la 74ª edición de la Vuelta a España, que arranca desde Torrevieja (Alicante) y termina el 15 de septiembre en Madrid. El recorrido se ciñe a la tradición de alicientes diarios y abundante montaña.

Nada menos que ocho finales en alto en las 21 jornadas que completan un total de 3.290 kilómetros. En el menú dos metas elevadas en puerto de categoría especial (Los Machucos y Acebo), cuatro en cotas de primera (La Cubilla, Javalambre, Más de la Costa y Els Cortals d'Encamp) y dos de tercera (Ares del Maestrat y Gredos).

Estas etapas, junto a la contrarreloj de 36 kilómetros en Pau marcarán la 74 edición de la Vuelta, que este año cumple 10 años de "la roja", emblema de la carrera que distingue al líder. La salida de la crono inicial por equipos se tomará desde una montaña de sal junto al lago rosa de Torrevieja. Serán 13 kilómetros de recorrido, suficientes para conocer al primer maillot rojo.

Aunque alicientes habrá a diario, el primer final en alto llegará en la quinta etapa con meta en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, cima inédita tras 11 kms al 7,4 por ciento.

Primera gran cita en la novena etapa entre Andorra la Vella y Cortal D'Encamp, de solo 94 kms, con 5 puertos, una jornada similar a la de 2018 que subirá el Coll d'Ordino y Coll de la Gallina por su parte más dura y le meta tras un ascenso de 6 kms al 8,3 por ciento.Tras el primer descanso la crono de Pau, con un recorrido de 36.2 dará respiro a los rodadores. Tras el paso por Urdax y Bilbao Cantabria y Asturias volverán a ser claves para el podio final. Los Machucos esperan en la decimotercera jornada con los 9 kilómetros que azotaron a Froome en 2017.Dos finales inéditos abren el periplo asturiano: el Alto del Acebo (categoría especial, 8 kms al 9 por ciento) y La Cubilla, en el tope tras un ascenso interminable de 20 kms que tiene rampas hasta del 15 por ciento.

De nuevo aparece en escena la Sierra de Madrid con etapa entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra, a tres días del final. Se subirá Navacerrada, La Morcuera por ambas vertientes y el Puerto de Cotos que se coronará antes de finalizar en bajada en Becerril de la Sierra. El italiano Aru ganó la Vuelta 2015 en esos parajes. Gredos tendrá la última palabra. penúltimo asalto por tierra de escaladores. En la Peña Negra (1a) el líder tendrá que aguantar los últimos ataques. El 15 de septiembre en Madrid se conocerá el nombre del sucesor del británico Simon Yates.

No hay claros favoritos, pero el esloveno Roglic levanta aroma de candidato número uno. Tercero en el Giro, el exsaltador de esquí, de 19 años, quiere dar el bronco al número 1 de una grande. Recuperado del esfuerzo del Giro y protegido por un potente equipo, que incluye, entre otros a Steven Kruijswijk, tercero en el Tour, Roglic viene a ganar la Vuelta.

Movistar y Astana serán los equipos que contrarresten el poder del Jumbo, con bazas importantes en ambas escuadras. Sin Carapaz no habrá debate de líderes en Movistar. Quintana, en el año de su despedida del equipo tendrá lo que siempre buscó: los galones indiscutibles. Los lucirá el boyacense, quien tendrá como gregario de lujo a un agente libre llamado Alejandro Valverde, campeón del Mundo.