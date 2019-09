"Ser campeona de España en mi ciudad ha sido muy especial, nos ayudó a ganar"

El próximo objetivo de las españolas es el cinco estrellas Major Series, que comienza en Roma

Ángela Lobato, nerjeña de 27 años, se coronó como campeona de España de Vóley Playa. Junto a ella, la catalana Amaranta Fernández, su pareja desde hace ya tres temporadas. La final del pasado domingo en Fuengirola fue muy igualada en todo momento, Paula Soria y Belén Carro no lo pusieron nada fácil a Ángela y Amaranta, que finalmente se proclamaron campeonas de España en dos sets: 25-23 y 21-16.

En este año preolímpico la temporada aún no ha terminado, y ayer mismo la pareja viajaba rumbo a Roma para disputar el siguiente torneo: el Major Series, torneo cinco estrellas. Uno de los objetivos primordiales para la pareja este año es la clasificación para los Juegos Olímpicos, un reto que todavía esta en la mente de las campeonas.

Han conseguido el campeona to de España, a pesar de que no eran las principales favoritas, ¿qué valoración hace del torneo?

De primeras Lili y Elsa eran las favoritas para ganar por su trayectoria, pero dimos la sorpresa, le dimos la vuelta a todo. Fue una final inesperada, pero muy chulo, todo los partidos de semifinales fueron de alto nivel y hemos conseguido ser campeonas, así que muy contentas.

¿Qué le ha supuesto ganar este torneo en Málaga?

Ha sido muy especial. Estaban mi familia, mis amigas, gente del vóley de mi pueblo que se había desplazado para vernos. Con todo el público que había nos ayudó a que pudiésemos jugar mejor.

¿Cuáles son los próximos retos de la temporada?

Ahora mismo vamos torneo a torneo. El 5 estrellas de Roma comienza el próximo miércoles y es el objetivo directo ahora, luego vamos a México y China para terminar la temporada.

En estas últimas semanas la temporada se quedó con un sabor amargo tras el Europeo, ¿qué tal lo llevó?

Podía pasar. El Europeo del año pasado fue un súper campeonato para nosotras, lo hicimos muy bien. Este año revalidar el quinto puesto era muy difícil. Fuimos partido a partido porque el grupo que nos tocó era complicado, el primer cruce fue difícil. En general, no nos fue nada fácil el campeonato.

Tercera temporada con Amaranta, ¿serán muchas más?

Estoy muy contenta con ella. El primer año fuimos turnándonos entre Elsa, Amaranta y yo, por el embarazo de Lili. Ella fue la capitana de vóley de pista, tiene muchos años de experiencia y a la hora de jugar y de darme consejos me ayuda mucho. Nos llevamos muy bien fuera de la pista, estamos muchas horas juntas, tengo mucha compenetración con ella.

Quedan pocos meses para que acabe la temporada, pocos torneos, ¿siguen con la vista final en los Juegos Olímpicos?

Sí, por supuesto. Sobre todo ahora después de este torneo que hemos conseguido jugar bien y tener un buen nivel, por lo menos pensamos en mantenernos igual. Pero estamos muy motivadas.

¿Un pequeño resumen desde su comienzo en el vóley?

Desde casi no saber que existía básicamente, a empezar a gustarme mucho, a intentar especializarme más en este deporte. Luego he pasado muchos años con Paula Soria jugando, luego decidí cambiar con mi actual compañera Amaranta, que fue sin duda un gran acierto. Y así, sin darme mucha cuenta, he ido consiguiendo estar a un nivel más alto del que pensaba que podía llegar.