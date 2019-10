El CB Marbella busca su primera victoria

A la tercera va la vencida. Esa es la mentalidad de un CB Marbella que afronta este miércoles el segundo partido de una intensa semana de competición. Tras la derrota in extremis del sábado en Gijón por 80-75 en la prórroga tras tener la victoria en la mano, los azulones esperan que el triunfo llegue de una vez por todas ante un viejo conocido, el CatRest Intragas-Clima Ciudad de Ponferrada. Los bercianos fueron el rival que apeó del ascenso deportivo al Decano en la última fase de Liga EBA, pero es cierto que los escenarios han cambiado y las plantillas se han modificado por uno y otro bando.

El encuentro se jugará en el Pabellón de Deportes de Benahavís, una vez que FEB no homologó la pista del Pabellón Carlos Cabezas para dicho encuentro. El conjunto de Javi Florido ha entrenado con normalidad durante estos días, cambiando un poco la dinámica semanal por lo atípico de jugar tres partidos en tan poco espacio de tiempo. Sin ningún lesionado y con todos disponibles afrontarán los azulones el encuentro que, a buen seguro, será importante ganarlo de cara a luchar por la permanencia con los equipos que teóricamente estarán en la zona baja-media de la tabla. Para Javi Florido, "es una semana rara, doble enfrentamiento después del partido con Gijón. Hemos tenido poco tiempo de descanso, pero la competición no espera, esto es así". Sobre el partido que se espera, el técnico asegura que "no va a ser nada sencillo. Ponferrada es un recién ascendido como nosotros, que viene sin ganar aún. Le está costando amoldarse a la competición, pero ha competido en las dos primeras jornadas y los pequeños detalles le costaron dos derrotas. Vendrán con ganas de complicarnos la vida. Hay que estar muy concentrados. Queremos ganar ya". Así, el hecho de que los dos equipos se encuentren con Zamora y Algeciras en la zona baja de la tabla no preocupa a Florido, que sí explica que el partido ante Ponferrada "es una buena oportunidad de ganar en casa, con un equipo que es de nuestra liga y es un buen momento para sacar el partido. El ir 0-2 nos pesa a ambos por el hecho de tener más o menos confianza, pero hay que tener iniciativa e ir a ganar porque jugamos en casa".

Lucas Muñoz pasó también por la ronda medios para asegurar con total convicción que "será un partido a cara de perro. Tenemos muchas ganas después del mazazo ante Gijón, que lo tuvimos muy cerca. Las estadísticas están ahí, los tiros libres nos condenó a perder el partido". La semana de trabajo ha sido corta pero intensa, pero es lo que gusta al jugador y más después de haber perdido dos partidos. " Los días que hemos entrenado lo hemos hecho muy bien, estamos muy motivados, con ese plus que nos da el haber perdido con Gijón de aquella manera. Tenemos muchas ganas de ganar y vamos a aprovechar nuestras opciones".

Desde hora y media antes del encuentro estarán abiertas las puertas para los aficionados. Los socios entrarán con su carnet habitual mientras que la entrada general será 5 euros -cantera del CB Marbella y jubilados gratis-. Se habilitará una zona para abonarse a la temporada LEB Plata por 50 euros en abono general y 20 euros abono joven -de 15 a 22 años-.

El Cat?st Intragas-Clima Ciudad de Ponferrada aún no conoce la victoria. Tras caer con UBU Tizona Burgos por 94-78 y con Zornotza por 70-79, llegan a la Costa del Sol con los roles más o menos establecidos. Sus mejores jugadores, por los números hasta el momento, están siendo el base Luis Ferrando, que además de dirigir anota 15 puntos por encuentro, y el pívot Sean McDonnell, que completó en EBA un gran curso y que se ha acoplado a la categoría de manera espectacular, promediando 15 puntos y casi 9 rechaces. El exterior Kevin Zabo, que ya jugó en LEB Plata la temporada anterior en Albacete, es su mejor tercer anotador. Equipo joven y con gente de la casa, quizá sus rotaciones les pasan factura en los finales de partido. Con un banquillo corto, el CB Marbella debe hacerles correr y desgastarse para tener opciones de ganar. Nombres a tener en cuenta como el cedido por el Betis Stefan Vlahovic, que aunque no está teniendo minutos puede ser importante una vez coja el ritmo de una competición tan exigente como la LEB Plata. Rafael Casanova y Dani Stefanuto, en el exterior, y Álex Laurent y Joel Tshilumbu por dentro, jugadores a vigilar.