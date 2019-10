Daniel Ledesma, la nueva joya del ajedrez malagueño

El deporte del ajedrez sigue dando alegrías a Málaga. El último éxito se lo ha apuntado Daniel Ledesma, un joven de 16 años que, por sorpresa, logró hace casi un mes el tercer puesto en el Campeonato del Mundo sub 18 celebrado en Salobreña.

Han pasado ya algunas semanas desde el éxito alcanzado por el malagueño en esta cita mundialista de ajedrez rápido y todavía recuerda con cierta sorpresa lo logrado en tierras granadinas. «No me lo esperaba, yo iba con una determinación de decir es un campeonato mundial que ha caído en España, que precisamente no es algo que pase todos los años, que es algo completamente inusual. Yo quería ver cómo era jugar un campeonato de tal calibre. Es complicado tener tan cerca de tu casa un evento así, con pocos gastos de desplazamiento. Lo peor que podía pasar era perder y por eso no quise perderme tomar parte en una experiencia así».

El ajedrecista del Club Ajedrez Miraflores de Málaga solo fue superado en la clasificación final por el holandés Lucas van Foreest, con 7.5 puntos y por el vietnamita Anh Khoi Nguyen, con 6.5 puntos, oro y plata, respectivamente. El éxito del costasoleño se hace más llamativo ya que era su primer Mundial. «Sí que había participado en campeonatos de España y en Provinciales. He quedado alguna vez campeón de Málaga sub 18, en Andalucía también, fui segundo un par de veces en el Torneo de Gibraltar, primero en el de Benidorm... pero en el Mundial era la primera vez que participaba. Yo miraba el Campeonato del Mundo desde abajo, lo veía como un conjunto de oportunidades que tenía que aprovechar y que tenía que pasármelo bien y aprender mucho», explica el deportista.

«Pienso que no fue especialmente duro para mí porque no tenía la presión de tener que ganar cada partida. Al principio lo único que quería era jugar buenas partidas, mejorar el nivel enfrentándome a jugadores fuertes que me podían ayudar a mejorar mi capacidad. Como no tenía esa presión de tener que ganar sí o sí, la verdad es que estuve relajado.».

Ledesma recuerda con cariño justo los instantes finales, en los que logró subir al podio mundial. «Estábamos en las últimas mesas y yo dije a mis compañeros españoles que al menos uno tenía que quedar en el podio. Ellos se reían porque había un gran nivel. Cuando ya quedaban las dos últimas rondas, que son súper decisivas, entonces yo fui capaz de ganar. En la última ronda vi que mi rival se estaba poniendo un poco nervioso. La partida fue muy intensa y al final logré ganar. Fue muy gracioso porque yo salí de la partida y un amigo mío, que estaba calculando los puntos, le dijo a mi madre que si ganaba podía quedar tercero del mundo y mi madre no se lo creía. Yo salí tan tranquilo y vi a mi madre corriendo hacia mí diciéndome que era bronce. Yo seguía todavía concentrado en la partida y no prestaba mucha atención a lo que me estaba diciendo, pero sí, lo había conseguido».

El joven malagueño lleva ya una década de su vida entre torres, alfiles, peones y caballos. «Yo empecé a jugar al ajedrez cuando tenía 7 años. Me apunté en el colegio Maristas y mi profesora fue Paloma Gutiérrez, una jugadora reconocida en la categoría femenina de ajedrez. Estuve unos añitos aprendiendo, no me lo tomé muy en serio y ya a partir de los 12 años o así empecé a tomármelo con un poquito más de seriedad. Me apunté a mi club actual que es el Club Miraflores, di clase con Sebastián Santaela y desde ahí hasta ahora también he estado entrenando con algún profesor, pero sobre todo con un gran amigo, Francisco Pariente, un jugador reconocido, campeón de Málaga en su momento, que se puede decir que es mi mentor», explicó.

Ledesma afirma que jugar al ajedrez exige mucho tiempo y dedicación y que los ajedrecistas están muchas veces estigmatizados. «Hay mucho trabajo detrás.Hay veces que los trabajos de clase no te dejan mucho tiempo, pero, más o menos, puedo dedicarle una hora y media o dos horas, ya sea estudiando por el ordenador o jugando unas cuantas partidas. La gente, cuando dices que juegas al ajedrez, pasa lo típico que te dicen si eso se estudia o si exige mucho trabajo. Yo siempre pienso 'si tú supieras'... El ajedrez no es algo de frikis», reivindicó.

Con toda la vida por delante, todavía estudiando Bachillerato, Ledesma tiene las ideas claras para su futuro deportivo. «Yo quiero seguir con esto. Además yo estudio salud y no lo tengo muy claro, pero también me gustaría apuntar más alto. Me gusta mucho la medicina, quizás algo de biología, bioquímica... Y con respecto al ajedrez, no tengo esa presión de mantenerme en todo lo alto, no lo veo rentable. Es muy bello vivir del ajedrez y poder decir soy un gran maestro. Yo quiero adquirir un gran nivel y poder competir con gente muy fuerte porque si no en este nivel no voy a llegar mucho más lejos. No quiero convertirlo en mi oficio porque entonces perdería la belleza de lo que es un hobbie, algo que tú utilizas para pasártelo bien», finalizó el bronce mundialista.