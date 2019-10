El Marbella busca 3 puntos más en el «derbi» de La Línea

Nueva salida la que afronta este fin de semana el Marbella FC que visita esta tarde a la Real Balompédica Linense a partir de las 17:00 horas. Un partido que es casi un derbi por la cercanía entre ambas ciudades y la rivalidad histórica que han mantenido ambos conjuntos, sobre todo durante las últimas temporadas, en este grupo IV de la Segunda División B.

El entrenador del Marbella FC, David García Cubillo, ha insistido en los días previos a este partido en la importancia de sentenciar los partidos. «Es fundamental meter el segundo gol», algo que le está costando al equipo y que le ha hecho perder puntos en lo que va de campeonato.

En este sentido apuntó: «Los rivales siempre se crecen y tenemos que intentar llegar con más margen al final de los partidos por si ocurre algún accidente, que no nos quite puntos».

De nuevo dándole vueltas a los goles encajados, el técnico aseguró que el equipo está trabajando para mejorar este aspecto del juego. «Mi preocupación sería si nos generaran 12 ocasiones en cada parte o si nos dominaran. Detectamos que nos llegan muy poco y que apenas nos hacen remates dentro del área y es una cuestión en la que estamos incidiendo y trabajando para seguir mejorando y recibir menos goles de nuestros rivales».

«Hasta que no dejemos la portería a cero, no vamos a estar en puestos de play off y tenemos que trabajar entre todos para que esto no ocurra». En los últimos partidos que se han escapado en los minutos finales, «si hubiéramos marcado el segundo, los habríamos liquidado», insistió.

Para este partido, el técnico madrileño recupera a dos jugadores importantes como son Paulo Vitor y Óscar García. «Han trabajado esta semana con normalidad y es una buena noticia que hayamos podido contar con la mayoría de efectivos». Se mantiene fuera del equipo, el lateral derecho Saúl González.

El entrenador blanquillo apuntó que el partido «se presenta atractivo, ante un equipo que ha iniciado bien la temporada, es competitivo y que puede pelear por los puestos altos». Además, añadió que «es un partido que gusta, una especie de derbi, por ser un rival de aquí cerca, en el que podemos conseguir una victoria de prestigio».