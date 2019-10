Rafael Guerrero roza el metal en el Europeo de Bosnia

Rafael Delgado dejó bien alto el pabellón malagueño en el Campeonato de Europa júnior de Taekwon-Do ITF, disputado en la capital bosnia, Sarajevo. Junto a otros cinco taekwondistas de otros puntos de la provincia, Delgado fue el mejor clasificado de la comitiva malacitana y espera que esta nueva experiencia internacional le sirva para estar aún más arriba en próximas citas.

Llegar hasta cuartos de final no fue un trabajo sencillo y la evolución que mostró en tules y combates fue notable para el futuro.

Con el segundo puesto en el Ránking Nacional de la categoría y en un buen momento de forma, estuvo a punto de colarse en la lucha por las medallas, tras estar exento de la primera ronda, vencer al escocés Ethan Boydell, y caer en cuartos con el holandés Chris Van de Beerdonk. Esta última pelea fue de gran altura, en la que Rafa dominó muchas fases al principio, arrancando aplausos, levantando ilusiones en el combinado nacional, y siendo superado en la parte final en el intercambio de golpes.

«Este Europeo ha sido importante para seguir cogiendo experiencia internacional, me he sentido cómodo y he podido comprobar cómo he mejorado con respecto a otros rivales», comentó el propio Rafa Delgado. Artur Ababii, director del Club Invictus, también se encuentra «muy orgulloso del papel de Rafa en esta cita, notándose el entrenamiento que ha tenido para esta cita durante todo el verano y cogiendo tablas para seguir en el combinado nacional».