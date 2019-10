El Rincón Fertilidad se queda sin fuerza en el esprint final

La ex del Guardés, Estela Doiro, fue baja de última hora

El Rincón Fertilidad Málaga cuajó su primera derrota de local de la temporada tras caer ante el Mecalia Atlético Guardés al que dominó durante casi la totalidad del encuentro, pero que vio como el conjunto gallego llegaba mejor a los minutos finales y volteaba el electrónico gracias a un parcial de 0-5 que fue definitivo, llevándose los dos puntos por la falta de gasolina de las locales en el tramo final del choque.

El equipo malagueño no pudo contar con Estela Carrera, recién operada de su hombro izquierdo, ni con Estela Doiro, que no pudo recuperarse de sus dolencias que arrastraba del encuentro ante Tenerife de la pasada semana y supuso baja de última hora. O sea, que las dos ex del Guardés se quedaron con las ganas de jugar contra su antiguo equipo.

Con estos dos inconvenientes, Suso Gallardo se encontró muy corto de efectivos para afrontar un choque muy exigente. Y lo cierto es que la puesta en escena del Rincón Fertilidad Málaga no pudo ser mejor. Prueba de ello es que el técnico visitante tuvo que solicitar un tiempo muerto a los siete minutos. La defensa local, con Espe López en el avanzado, sorprendía a las gallegas, que tenían muchas dificultades para atacar la portería defendida por Alice Fernandes.

Con una defensa muy sólido, que sólo permitió once goles en los primeros treinta minutos, las malagueñas pudieron correr y culminar contragolpes claros que le daban una ventaja de cinco tantos al descanso (16-11).

Tras el paso por vestuarios, el Guardés consiguió ajustar más su defensa, dándole mucha más actividad, lo que dificultó los ataques del cuadro local, que veía como poco a poco su rival se acercaba en el marcador, hasta conseguir igualar el choque a diez minutos del final (21-21).

Pese a que un gol de Isaura Menin conseguía devolver la ventaja al Rincón Fertilidad Málaga, el cansancio ya hacía mella en las malagueñas, que mostraban menos fluidez en su juego y menos actividad en la defensa. Esto fue aprovechado por el conjunto gallego, que le endosó un parcial de 0-6 que prácticamente sentenció el choque (23-27). Sacó el orgullo el equipo local y redujo distancias, pero le faltó tiempo para poder rascar un punto (26-27).