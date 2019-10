La Liga Basket Fem +35, el punto de encuentro de las veteranas del baloncesto

El baloncesto femenino regresa a la provincia de Málaga gracias a una nueva temporada de la Liga Basket Fem +35, una edición más en la que mujeres que ya han alcanzado la treintena de edad se dan cita para disfrutar del balón naranja.

El torneo, que se disputa en nueve jornadas repartidas en un partido mensual, está recogido dentro del programa +Deporte +Mujer de la Diputación Provincial y cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza de Baloncesto. Además, numerosas localidades de la provincia como Estepona, San Pedro de Alcántara, Fuengirola, Cártama, Nerja o Málaga capital, entre otros, colaboran con este proyecto y ceden sus pabellones deportivos municipales para el desarrollo de estos encuentros.

Esta temporada, además, están de enhorabuena: se suman un par de equipos más, llegando así a un total de diez. Por primera vez estarán presentes el CAB Estepona y el IPV Fuengirola, también regresará el CB Cártama, que no participó en la pasada campaña.

Con este torneo, se continúa con la labor desarrollada durante los meses estivales con la Liga de Verano Geam y se mantiene la apuesta por el deporte femenino sin importar la edad. La madrina del torneo es la ex jugadora de básket Mª Carmen Morales. Ella destaca la importancia de este tipo de iniciativas, no tanto por la competición en sí, sino por la posibilidad de que las mujeres de mediana edad que ya cuentan con mayores obligaciones y menor tiempo libre puedan disfrutar del baloncesto. El nivel de las jugadoras incluso queda relegado a una segunda línea, la Liga Basket Fem +35 se convierte en un punto de encuentro entre amantes del balón naranja. Algunas, como Morales, han jugado a escala profesional, otras no han llegado a ese nivel pero igualmente buscan matar el gusanillo de pelear por un torneo como este. Sean del nivel que sean, todas las jugadoras participantes están federadas.

Esta temporada, la decena de equipos que participarán en la liga son el Salliver Fuengirola, CB San Pedro, PASEK, Cebadas Team, Málaga Este, EB Cártama, CAB Estepona, CD Puerta Oscura, Gumam Basket e IPV Palace Fuengirola.

En cuanto a la organización de la liga, teniendo en cuenta el poco tiempo libre con el que cuentan la gran mayoría de las participantes, las nueve jornadas se extienden a lo largo de varios meses con un partido al mes que se disputan en diferentes sedes. La decena de equipos se concentran para jugar en un mismo día, algo que convierte la competición en una jornada de convivencia entre baloncestistas y sus familiares.

Esta primera jornada, que se llevará a cabo el próximo domingo desde las 9:30 hasta pasadas las 12:30, tendrá lugar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Cártama. De la misma forma, como en ediciones anteriores, es muy probable que rondas finales de la competición como semifinales y la final tengan lugar en las pistas externas del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Gracias a la Liga Basket +35, decenas de mujeres vuelven a reconciliarse con su pasión por el baloncesto, dan una segunda oportunidad al deporte y a la competición y disfrutan de días de convivencia junto a sus compañeras.