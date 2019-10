El Marbella FC, en el trío de los invictos del futbol español

Quién iba a decirles a veteranos jugadores del Marbella FC como es el caso del capitán Javi Añón que se iban a plantar en la última jornada de octubre sin perder un encuentro, con esa condición de «invictos» que también atesoran los futbolistas del vigente campeón de Europa, el Liverpool. Estos últimos prepararon precisamente en el municipio marbellí, hace escasos meses, la finalísima continental.

Esta tarde, a partir de las 16:30 horas en la Ciudad Deportiva Granada CF, tendrá lugar el derbi andluz entre marbellíes y el Recreativo Granada. En este choque, los jugadores de Cubillo lucharán por mantenerse en esta prestigiosa lista que une a este conjunto que milita en Segunda B española con otros equipos que juegan al máximo nivel internacional.

La nómina de escuadras del fútbol profesional que no conocen la derrota en Liga cada vez es más reducida. En España apenas son tres, Calahorra, en el Grupo II de Segunda B, y un histórico como el Castellón, en el Grupo III, son los únicos invictos en el trío del que también forma parte el conjunto adiestrado por Cubillo. En las dos máximas categorías ya no hay ninguna escuadra que no conozca la derrota.

El Real Madrid, en LaLiga Santander, cayó el pasado fin de semana en Mallorca tras encadenar cinco victorias y hasta tres empates en las ocho primeras jornadas. El cuadro marbellí también tenía sobre el papel una complicada visita del Recreativo a su feudo. Sin embargo, sí que logró superar a su rival y, de camino, arrebatarle con autoridad su plaza en zona de ascenso.

No pudo tampoco seguir sin derrotas en su casillero un Cádiz que, pese a esta circunstancia, continúa como líder muy destacado en la segunda categoría del fútbol español. Esa hegemonía no la ha podido retener por su parte el cuadro madridista, que fue superado por un Barcelona que goleaba en Eibar justo antes del duelo en suelo balear.

En el mapa continental, al Liverpool sólo le acompañan otros tres clubes si nos fijamos en las grandes ligas. La «Juve» ha disputado hasta ahora ocho compromisos ligueros en los que ha acumulado siete victorias y apenas un empate. Con 22 puntos es también líder destacado de la Serie A italiana. Son números que siguen la estela del campeón europeo. Los «red devils» figuran actualmente como dominadores de la Premier, con 25 puntos y seis de renta sobre el Manchester City, segundo; u ocho por encima de Leicester y Chelsea. El Liverpool apenas ha cedido también un único empate, pero en nueve jornadas disputadas ya en Inglaterra.

La lista la completan dos auténticas sorpresas. El Wolfsburgo alemán ha encadenado hasta cuatro empates en ocho jornadas disputadas, pero el resto de compromisos ligueros los cuenta por victorias. Así se ha plantado a estas alturas de la Bundesliga con 16 puntos, en la segunda plaza de la clasificación. Por delante únicamente se encuentra el líder, un Mönchengladbach que sumó el domingo su segunda derrota liguera tras ocho encuentros disputados (es el único conjunto con cinco victorias).

Y qué decir del Famalicao portugués. Lo que comenzó por representar la nota pintoresca que aportaba un recién ascendido, perteneciente a un municipio con la población de Eibar enclavado el Distrito de Braga, ya empieza a analizarse entre los estudiosos del balompié luso como una nueva fórmula para el éxito. Tras siete jornadas celebradas han ganado seis encuentros y apenas han cedido unas tablas.

Durante más de década y media la competición en el país vecino no ha tenido otro campeón que no sea Benfica u Oporto, con el Sporting de Portugal a la sombra. Ahora tienen ante sí una plantilla que lidera la competición con una media que no alcanza los 24 años de edad. En la misma figuran además un total de ocho futbolistas con pasado en el fútbol español y nadie oculta que la amplia nómina de jugadores representados por Jorge Mendes tiene un papel significativo en ese milagro al que mira media Europa.



De Grinberg al chino Zhao Zhen

Pero en qué situación se encuentra actualmente el Marbella FC, después de que hace apenas dos campañas rozara el ascenso a Segunda División; y de que luego se encontrase, al comienzo de una temporada repleta de novedades, con el cambio de manos en cuanto al dirigente principal del club.

Hace ahora 11 meses, el empresario chino Zhao Zhen asumía la propiedad del club justo antes de agradecer públicamente «la dedicación y la labor» desarrollada por su antecesor, el magnate ruso Alexander Grinberg. No tardó en iniciarse un nuevo ciclo, que tuvo un relevo añadido en el principal inquilino del banquillo, y ahí se empezaron a cimentar las bases de un proyecto que ahora empieza a sonar, como lo hiciera antaño, en ese camino por intentar recuperar un hueco en la elite profesional.

En nueve jornadas disputadas, el casillero de victorias aún no responde lejos de Marbella a lo esperado. Pero sí que la solidez defensiva brilla con luz propia. Los hombres de Cubillo acumulan un total de seis empates y tres triunfos, con un balance en cuanto a los tantos de 13 goles a favor y diez dianas en contra. Son 15 puntos que igualan a los cosechados por otro de los invictos españoles, el Calahorra. Tiene idénticos triunfos y tablas, con 12 tantos favorables y ocho recibidos. Y el Castellón acumula cuatro victorias, cinco empates, otros 12 goles anotados y seis en contra.