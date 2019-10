No puedo negar que el baloncesto es un 50% defensa y un 50% ataque. No hay una parte que sea más importante que la otra. Esto es tan cierto como que a los jugadores les gusta más atacar que defender. Bueno, eso supongo. A todos les gusta meter una canasta, ¿no? Ese baloncesto consumen, videos cortos de pocos segundos donde ven por redes sociales jugadas de ataque de los mejores jugadores de la NBA. Es difícil verles ver un partido completo o analizar la defensa de algún jugador.

Todo esto es, en parte, responsabilidad nuestra. Los entrenadores no inculcamos, o no sabemos, lo bonito que es defender. Si no lo inculcas porque no lo ves bonito o no te gusta, lo respeto. Me preocupa más que no sepamos, que no conozcamos qué es defender o cómo se defiende.

Defender es bonito. Quitarle el balón al equipo contrario; trabajar todos juntos para conseguirlo con el máximo esfuerzo de todos; presionar en el uno contra uno al jugador que tiene el balón sabiendo que no podrá pasar porque tus compañeros están tapando todas las líneas de pase, haciéndolo con la confianza de que si se te escapa ese hombre con balón habrá otro compañero detrás que va a parar esa ventaja; cooperar en el bloqueo directo, por ejemplo, minimizando la ventaja que pueda generar. E incluso atacándoles en esa situación. Que bonito concepto, atacar al ataque. ¿No os parece?

En el baloncesto es necesario el máximo esfuerzo de todos los jugadores en cada acción del juego. Aquí da igual que sea ataque o defensa. Siempre se debe jugar al máximo. Y nunca es suficiente, siempre se puede ir más rápido. En la defensa es muy necesario el máximo esfuerzo, el sacrificio. Además, es básico que defiendan los cinco. Si hay uno que no defienda, si el equipo contrario es inteligente, será atacado constantemente.

Es evidente que no siempre tienes buenos defensores en la cancha. Cuando haya alguno más débil, este debe poner su máximo esfuerzo, como todos. Y el resto debe trabajar conociendo que su compañero es más débil, sabiendo que va a ser necesario ayudarle y preparados para que, entre todos, el equipo consiga minimizar las carencias de ese defensor más débil.

Cuando hablamos de técnica individual, todos pensamos en juego ofensivo. También hay técnica individual defensiva. Es tan importante entrenar una y la otra, gastando el mismo tiempo de trabajo en la ofensiva que en la defensiva.

En muchas ocasiones veo a entrenadores decir a sus jugadores que no defienden cuando llegan a una ayuda tarde, por ejemplo. Creo que debemos pararnos a pensar si no defienden porque no quieren (entonces deben dedicarse a otro deporte) o es que no saben defender. No saben colocarse en el lado de ayuda, saltar para parar la ventaja en el momento correcto, parar al hombre con balón que viene en ventaja... Todo esto se entrena y se mejora. Lo más importante es que tú como entrenador conozcas cómo se hace y, además, sepas enseñarlo y le des en tu entrenamiento la importancia que tiene.

Siempre pensé que un jugador de cantera podrá participar de entrenamientos del primer equipo de su club si es capaz de defender al jugador del primer equipo que juegue en su posición. Dudo mucho que el entrenador jefe de un equipo senior busque de un jugador de cantera que tire más triples que el tirador de su equipo. Pero si el chico es capaz de defender en el entreno y competir podrá participar de los entrenos. Y si puede entrenar defensivamente y tiene calidad ofensiva seguro que puede jugar cuando le llegue la oportunidad.

Yo tuve la suerte de aprender del mejor, Pedro Ramírez, lo bonito que es quitarle el balón al equipo contrario. Él me enseñó a valorar la importancia y la riqueza de esta parte del juego. Después tienes que estudiar, prepararte, construir tu defensa con un método y unos objetivos y, lo más difícil, que no solo tú disfrutes de defender. Debe disfrutar todo el equipo.

Los mejores equipos tienen grandísimos jugadores ofensivos. Pensar en los favoritos a ganar Euroleague este año. Jugadores fabulosos. Ahora, ninguno de esos equipos puede aspirar a ganar el campeonato si, además de esa calidad, no basan su juego en una magnífica defensa. Ahí tenemos un reto, entrenadores, quitarle el balón al rival...