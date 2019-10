El Marbella, único equipo invicto de España

El Marbella FC se ha convertido en el único equipo del fútbol profesional en España que no ha cedido ni una sola derrota tras la disputada de las primeras diez jornadas ligueras. Su goleada ante el filial del Granada CF ha tenido más eco del esperado, porque las otras dos escuadras que tampoco conocían la derrota han visto inaugurado su casillero este mismo fin de semana.

El sábado perdía el Calahorra su primer choque liguero, en casa del filial de la Real Sociedad, y ayer también dejó de estar invicto el Castellón, el otro conjunto de Segunda B que no conocía la derrota. En este último caso fue en Castalia, con un estadio lleno gracias a que cada socio recibía del propietario del club una acción por el simple hecho de contemplar en directo la visita del Villarreal B. Finalmente, los locales cedieron por la mínima (1-2).

En tierras portuguesas, dentro del contexto internacional de las cinco grandes ligas, el Famalicao también dejó de estar invicto. Este sorprendente conjunto luso cayó en Oporto, frente a un rival que no tuvo piedad con el recién ascendido hasta endosarle tres dianas. Sí que permanecen invictos, no obstante, el Liverpool inglés, la Juve italiana y el Wolfsburgo alemán. Son los tres conjuntos que en las tres grandes competiciones europeas no han estrenado de momento su apartado de derrotas en la presente campaña liguera.

El caso del cuadro marbellí no deja de ser sorprendente. La pasada campaña a estas alturas de la competición tenía serios apuros para poder puntuar lejos de su estadio, pero además estaba inmerso en el procedimiento para que su presidencia cambiase de manos. Hace ya 11 meses desde que el cargo pasase a ser, como el club, propiedad del empresario chino Zhao Zhen. Tomaba el relevo al magnate ruso Alexander Grinberg que ya había estado a punto de lograr su reto de devolver al cuadro marbellí a Segunda División.

Después de estas diez jornadas disputadas en el grupo IV de Segunda B, los costasoleños acumulan cuatro victorias y un total de seis empates, con un balance en cuanto a goles de hasta 16 a favor y diez en contra. Son 18 puntos que los sitúan terceros, a apenas un punto del San Fernando.

Así se ha quedado solo en la selecta nómina de escuadras del fútbol profesional que hasta este pasado fin de semana desconocían la derrota en Liga. El Calahorra, en el grupo II de Segunda B, y el también ya reseñado Castellón, en el grupo III de la misma categoría, han cedido los tres puntos en esta décima jornada.

Una semana antes dejaron esta condición de invictos equipos de la talla del Real Madrid, en LaLiga Santander, después de su derrota en Mallorca tras haber encadenado, justo antes, hasta cinco victorias y tres empates en las ocho primeras jornadas. El cuadro marbellí también tenía ese fin de semana, sobre el papel, una complicada visita del Recreativo a su feudo. Sin embargo, sí que logró superar a su rival y, de camino, arrebatarle con autoridad su plaza en la zona de ascenso.

Y tampoco logró mantener ese fin de semana su casillero sin derrotas el Cádiz. En lo más alto de Segunda División sigue el cuadro amarillo, pero bien es cierto que en este momento no atraviesa su mejor racha de resultados. De hecho, este fin de semana cedió en Albacete su segunda derrota consecutiva, que agrava las dudas que en su momento ya desperara el Málaga CF de Muñiz, hace alrededor de un año, justo después de haber protagonizado otro espectacular arranque en la competición de plata del fútbol español.

En el Marbella también se apela a que no hay que lanzar las campanas al vuelo, debido a que hay por delante casi tres cuartos de competición y que posteriormente será necesario, para subir, superar la difícil fase de ascenso.