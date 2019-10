Azahara quiere otro Open de España

La golfista malagueña Azahara Muñoz, una de las grandes referencias del golf femenino español, engalanará con su presencia el Andalucía Costa del Sol Open de España, competición encuadrada dentro del Circuito Europeo Femenino que tendrá lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en Aloha Golf con el patrocinio principal de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Turismo Costa del Sol y Acosol - Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

La golfista malagueña, considerada por méritos propios como una de las mejores jugadoras del mundo –situada en la actualidad en el puesto 42 del ránking mundial– constituye centro de atención prioritario por un doble motivo: su condición de jugadora local –se formó golfísticamente en la cercana Escuela del RCG Guadalmina– y de primera jugadora española de la historia no solo en ganar el Open de España Femenino, un objetivo logrado en 2016 mediante una actuación sencillamente excepcional, sino por reeditar triunfo en 2017 con otra soberbia demostración de juego.

«Me hace mucha ilusión volver a jugar el Open de España, ya que es un torneo muy especial para mí por muchas razones. Jugar en casa siempre me motiva porque sé que voy a estar rodeada de mi gente y de mi familia y eso es algo que me anima a intentar hacerlo lo mejor posible», reconoce la golfista malagueña. «Además, es una competición en donde los resultados conseguidos suelen ser buenos. He ganado ya el Open de España Femenino en dos ocasiones y eso supone un aliciente adicional para mí. Es el último torneo de la temporada y me hace mucha ilusión acabar el año en casa», asegura Azahara Muñoz.

Integrante del equipo europeo vencedor en la reciente Solheim Cup, un torneo que ha ganado en tres ocasiones (2011, 2013 y 2019), Azahara Muñoz acude con el reto de sumar a su palmarés su tercera victoria en un Open de España Femenino, una hazaña jamás conquistada por ninguna golfista en la historia de este importante torneo.

En la presente temporada, la jugadora española acumula cinco Top 10 en los Circuitos Americano y Europeo, con mención especial para su segundo puesto en el Kia Classic y su tercero en el Women's World Championship del LPGA.