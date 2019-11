Rubiales: "La gestión de un club no se hace a distancia"

El dirigente conoció a Richard Shaheen y conversó con él durante varios minutos antes de la charla.

El máximo dirigente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ayer hizo parada en la capital de la Costa del Sol para participar en una charla-coloquio de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga.

Hay muchísimos temas de actualidad en el fútbol español: la vuelta de Luis Enrique al banquillo de la selección, el lío de la marcha de Robert Moreno del staff técnico de «La Roja», la huelga en la Liga Iberdrola por la profesionalización y regularización de las futbolistas... Pero sin duda, lo que más interesaba era la situación del Málaga CF y lo que piensa la Federación al respecto.

A la cita acudieron las caras más visibles del conjunto de Martiricos en diferentes parcelas. El técnico, Víctor Sánchez del Amo, que en alguna ocasión se midió a Rubiales cuando ambos eran futbolistas, Manolo Gastar, que compartió vestuario con el presidente de la Federación en el Levante, también Duda e incluso Richard Shaheen cada vez más activo en el día a día malaguista. Curiosamente, en el momento en el que Shaheen y Rubiales se encontraron tuvieron un par de minutos de charla, en inglés, en la que se conocieron y compartieron unas mínimas impresiones sobre la realidad del Málaga.

Ya en el escenario, Rubiales quiso saludar a varios asistentes al acto, como Víctor y también tuvo muy buenas palabras para Manolo Gaspar, nuevo director deportivo blanquiazul, de la casa. «Lo quiero un montón y me alegro que gente como él, que quiere al Málaga, estén en el club. Otras cosas son importantes, los problemas económicos ya los sabemos todos, pero con gente que quiere ayudar es importante. Habrá gente que quiera lo mismo al Málaga CF, pero no más que él».

Ya hablando del Málaga, Rubiales afirmó que la Federación, como el resto de instituciones, «no tenemos competencias pero sí quiero decir que estamos a disposición del Málaga para lo que necesite- Si podemos ayudar, como con el resto de clubes, lo haremos encantados. Pero los dueños son los que tienen que demostrar que quieren y pueden, si lo consiguen estaremos encantados y si no hay que buscar soluciones».

En cuanto al máximo responsable blanquiazul, el jeque Al-Thani, el presidente de la RFEF mostró respeto antes las instituciones y, al no conocer personalmente a Al-Thani, no quiso hablar demasiado. Eso sí, reveló que «cada uno tiene sus motivos, pero la gestión se hace desde dentro y no a distancia. El fútbol es pasión y sentimiento, hay que entender que la gente explota, pero dirigir una entidad no es una empresa, no es una fábrica, es algo diferente pero en los sitios hay que estar».

En la búsqueda de soluciones, Rubiales alegó que «siendo pragmático, lo único es que se garantice la armonía económica, no podemos engañarnos». Además, destacó que no tienen competencias al respecto. «La Liga ejerce el control económico y las instituciones están volcadas. Dentro de poco tienen que dar señales de que hay viabilidad para que la gente del césped pueda estar tranquila. Es difícil funcionar cuando hay problemas económicos y nosotros estamos para ayudar».

Y más allá de las dificultades financieras, una vez pasado este parón de selecciones Rubiales abogó por un cambio de modelo para que la Segunda no sufra tanto. «El calendario no es competencia nuestra, pero en la vida hay que saber renunciar. No se puede tener una Segunda donde se juega playoff y además hay internacionales. O se tiene una 2ª con menos equipos, con los mismos sin playoff o con playoff, 22 jugadores pero internacionales liberados. Hay que elegir y ellos han elegido ese modelo».

Y cambiando de tercio, Rubiales no quiso entrar en la polémica en el número de filiales que se pueden usar por partido, tema del que en numerosas ocasiones se ha quejado Víctor Sánchez del Amo.

Poco más de una hora y media en la que el presidente de la RFEF expuso su parecer sobre varios yemas, incluido el Málaga CF. Su ente poco puede interceder, pero se mostró abierto para colaborar en lo que necesiten en Martiricos.