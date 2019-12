¿Qué calles se cortan por el maratón este domingo?

Los más de 7.000 corredores que tomarán este domingo las calles de la capital malagueña por la disputa del Zurich Maratón de Málaga provocarán cambios en el tráfico rodado y en el recorrido habitual de los autobuses, algo en lo que ha incidido el Ayuntamiento de Málaga estas últimas horas, pidiendo a los malagueños y visitantes paciencia a la hora de moverse, sobre todo por la zona centro de la ciudad.

El Paseo del Parque se corta a las 21 horas de este sábado hasta las 20 horas del domingo, por lo que tanto los vehículos particulares como los autobuses y taxis deberán circular por el Paseo de los Curas o el eje Molina Lario-Cortina del Muelle-Avenida Cervantes.

El paso de la carrera por el Centro obligará a la EMT a alterar el recorrido de 18 líneas. Así, cuando los siete mil atletas inscritos vayan por el Paseo de los Curas el tráfico (líneas 1, 3, 4, 11, 14, 19, 25, 32, 33, 34, 35, 37, C1, C2 y Aeropuerto) se desviará hacia Cortina del Muelle y viceversa. Además, las rutas que conectan la avenida de Andalucía con las barriadas de la zona Este (32, 33, 34 y 37) sólo podrán realizar el recorrido por el interior de las mismas sin llegar al Parque, mientras la 35 suspenderá directamente el servicio durante toda la mañana del domingo. Del mismo modo, las cabeceras que conectan con Puerto de la Torre, Colonia Santa Inés, el Clínico (8, 21 y 23) y Granja Suárez (38) serán reubicadas de la calle Hilera a Alonso de Palencia.

El recorrido del Zurich Maratón Málaga, desde su salida a las 8:30 horas desde Paseo del Parque es el siguiente: Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Av. de Andalucía, c/ Virgen de la Esperanza, Avda. Obispo Ángel Herrera Oria, c/ Virgen de la Cabeza, Túnel (debajo Avda. Andalucía), Av. Juan XXIII, c/ Abogado Federico Orellana Toledano, c/ Princesa, Pso. de Antonio Machado (carriles centrales viales norte), Pte. de Antonio Machado, Av. Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Paseo de La Farola, Dique de Levante sentido sur, Terminal de Cruceros, Dique de Levante sentido norte, Pso. Marítimo Ciudad de Melilla, Pso. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, c/ Bolivia, Av. Salvador Allende, Escultor Marín Higuero, Avda. Juan Sebastián Elcano, Avda. Pintor Joaquín Sorolla, Pso. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Av. Cánovas del Castillo, Pso. de los Curas, Av. Manuel Agustín Heredia, Pte. de Antonio Machado, Pso. de Antonio Machado (carriles centrales viales norte), c/ Pacifico, Glorieta de Sacaba Beach, Av. Manuel Alvar (vial de servicio), c/ Marilyn Monroe, Av. Alicia de Larrocha, c/ Miguel Mérida Nicolich, Estadio de Atletismo, Av. Manuel Alvar (vial de servicio), c/ Miguel Mérida Nicolich, c/ Periodista Paco Rengel, c/ Montejaque, c/ Villanueva de la Concepción, c/ Alban Berg, c/ Boccherini, c/ Gregorio Allegri, c/ Horacio Quiroga, Av. Europa, c/ Sillita de la Reina, c/ Gallo, c/ Ceramistas, Cmno. San Rafael, Av. Juan XXIII, Av. Ortega y Gasset, Plaza Cruz de Humilladero, c/ Conde de Guadalhorce, Av. de la Aurora, Pte. de las Américas, c/ Hilera, c/ Armengual de la Mota, c/ Jaboneros, c/ Don Juan de Austria, c/ Mazarredo, Av. Dr. Marañón, Av. Palmilla (sentido norte), cambio de sentido (altura puerta 6 campo de la Rosaleda), Av. Palmilla (sentido sur), Puente de la Rosaleda, Av. Jorge Silvela, c/ Huerto de los Claveles, c/ Cruz del Molinillo, c/ Ollerías, c/ Carretería, c/ Álamos, Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero, c/ Alcazabilla, Plaza de la Aduana, c/ Postigo de los Abades, c/ Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, c/ Granada, Plaza de la Constitución, c/ Marqués de Larios, Plaza de la Marina y llegada a meta Paseo del Parque sobre las 14:30 horas.

Por lo que se refiere al Zurich Media Maratón Málaga: Salida a las 8:30 horas desde Paseo del Parque, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Av. de Andalucía, c/ Virgen de la Esperanza, Avda. Obispo Ángel Herrera Oria, c/ Virgen de la Cabeza, Túnel (debajo Avda. Andalucía), Av. Juan XXIII, c/ Abogado Federico Orellana Toledano, c/ Princesa, Pso. de Antonio Machado (carriles centrales viales norte), Pte. de Antonio Machado, Av. Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Paseo de La Farola, Dique de Levante sentido sur, Terminal de Cruceros, Dique de Levante sentido norte, Pso. Marítimo Ciudad de Melilla, Pso. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, c/ Bolivia, Av. Salvador Allende, Escultor Marín Higuero, Avda. Juan Sebastián Elcano, Avda. Pintor Joaquín Sorolla, Pso. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Av. Cánovas del Castillo y llegada a meta en el Hospital Noble sobre las 11:30 horas.