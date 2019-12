Arranca la Zurich Maratón de Málaga

Ya está en marcha el Zurich Maratón Málaga con una espectacular climatología en la capital de la Costa del Sol para la disputa de una prueba de estas características. 7.150 corredores buscan completar un exigente recorrido de 42 kilómetros y 195 metros en el que participarán corredores de la élite mundial y aficionados, que también tienen la opción de participar en la Media Maratón, de 21 kilómetros y 97 metros por un trazado excepcional y único que la Federación Internacional de Atletismo ha querido respaldar con la etiqueta de Bronce.

Un 49 por ciento de los más de 7.000 inscritos en la competición son extranjeros procedentes principalmente de Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Marruecos y Alemania, que son los cinco países con más representación en la prueba tras España.

Eliud Kibet, el atleta keniata que protagonizó una de las imágenes más dramáticas en 2018 cayendo de rodillas justo antes de cruzar la meta, es uno de los nombres propios que podrían batir el récord de la prueba, que está en dos horas, 11 minutos y 7 segundos para ellos y dos horas, 31 minutos y 55 segundos para ellas. En la categoría femenina destaca la presencia de la keniana Rebecca Korir, que este año ya sabe lo que es correr en 2:29:04.

El recorrido del Zurich Maratón Málaga, desde su salida a las 8:30 horas desde Paseo del Parque es el siguiente: Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Av. de Andalucía, c/ Virgen de la Esperanza, Avda. Obispo Ángel Herrera Oria, c/ Virgen de la Cabeza, Túnel (debajo Avda. Andalucía), Av. Juan XXIII, c/ Abogado Federico Orellana Toledano, c/ Princesa, Pso. de Antonio Machado (carriles centrales viales norte), Pte. de Antonio Machado, Av. Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Paseo de La Farola, Dique de Levante sentido sur, Terminal de Cruceros, Dique de Levante sentido norte, Pso. Marítimo Ciudad de Melilla, Pso. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, c/ Bolivia, Av. Salvador Allende, Escultor Marín Higuero, Avda. Juan Sebastián Elcano, Avda. Pintor Joaquín Sorolla, Pso. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Av. Cánovas del Castillo, Pso. de los Curas, Av. Manuel Agustín Heredia, Pte. de Antonio Machado, Pso. de Antonio Machado (carriles centrales viales norte), c/ Pacifico, Glorieta de Sacaba Beach, Av. Manuel Alvar (vial de servicio), c/ Marilyn Monroe, Av. Alicia de Larrocha, c/ Miguel Mérida Nicolich, Estadio de Atletismo, Av. Manuel Alvar (vial de servicio), c/ Miguel Mérida Nicolich, c/ Periodista Paco Rengel, c/ Montejaque, c/ Villanueva de la Concepción, c/ Alban Berg, c/ Boccherini, c/ Gregorio Allegri, c/ Horacio Quiroga, Av. Europa, c/ Sillita de la Reina, c/ Gallo, c/ Ceramistas, Cmno. San Rafael, Av. Juan XXIII, Av. Ortega y Gasset, Plaza Cruz de Humilladero, c/ Conde de Guadalhorce, Av. de la Aurora, Pte. de las Américas, c/ Hilera, c/ Armengual de la Mota, c/ Jaboneros, c/ Don Juan de Austria, c/ Mazarredo, Av. Dr. Marañón, Av. Palmilla (sentido norte), cambio de sentido (altura puerta 6 campo de la Rosaleda), Av. Palmilla (sentido sur), Puente de la Rosaleda, Av. Jorge Silvela, c/ Huerto de los Claveles, c/ Cruz del Molinillo, c/ Ollerías, c/ Carretería, c/ Álamos, Plaza de la Merced, Plaza María Guerrero, c/ Alcazabilla, Plaza de la Aduana, c/ Postigo de los Abades, c/ Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, c/ Granada, Plaza de la Constitución, c/ Marqués de Larios, Plaza de la Marina y llegada a meta Paseo del Parque sobre las 14:30 horas.

Por lo que se refiere al Zurich Media Maratón Málaga: Salida a las 8:30 horas desde Paseo del Parque, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Av. de Andalucía, c/ Virgen de la Esperanza, Avda. Obispo Ángel Herrera Oria, c/ Virgen de la Cabeza, Túnel (debajo Avda. Andalucía), Av. Juan XXIII, c/ Abogado Federico Orellana Toledano, c/ Princesa, Pso. de Antonio Machado (carriles centrales viales norte), Pte. de Antonio Machado, Av. Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, Paseo de La Farola, Dique de Levante sentido sur, Terminal de Cruceros, Dique de Levante sentido norte, Pso. Marítimo Ciudad de Melilla, Pso. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, c/ Bolivia, Av. Salvador Allende, Escultor Marín Higuero, Avda. Juan Sebastián Elcano, Avda. Pintor Joaquín Sorolla, Pso. Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Av. Cánovas del Castillo y llegada a meta en el Hospital Noble sobre las 11:30 horas.