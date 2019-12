Zurich Maratón Málaga: Nada más cruzar la meta me puse a llorar

La experiencia de correr mi primer maratón será inolvidable para mí. La verdad es que me cuesta mucho poder escribir en estas líneas tantas emociones acumuladas. Fue un día largo, pero intenso y lleno de emociones. Me levanté a las 6. Desayuné pan con miel y unas nueces sobre las 6.30, que es lo que me había recomendado el nutricionista. A las 6.45 ya salía desde Marbella con mis amigos rumbo a Málaga.

Llegué sobre las 7.30 horas, ya tenía el dorsal y fui a la puerta del ayuntamiento para ver al resto de los protagonistas de «Historias del Maratón». Los más veteranos me dieron muchos consejos de última hora, pero importantes para una novata como yo en una carrera de estas características.

De ahí ya fui al cajón de salida. Recuerdo que tenía muchos nervios, mucha emoción y satisfacción de estar en la línea de salida después de muchos meses de trabajo y de entrenamiento preparando justo ese momento. La carrera la hice con Paco Padilla y Pedro Vara, dos amigos con los que he afrontado este reto. El primer kilómetro casi ni pude correr porque salí de un cajón trasero y tenía muchos corredores delante, al lado y detrás. Los primeros mil metros tardé 6 minutos y pico, que tampoco estaba mal para las circunstancias.

Es curioso que mi peor momento de la carrera en toda la mañana fue cuando vi el cartel del kilómetro 2. No sé por qué, pero me asusté. Vi que me quedaban todavía 40 y pensé en ese momento que me había metido en un reto imposible. Afortunadamente, fui cogiendo ritmo poco a poco, disfrutando de la ciudad, de los puntos de animación que había previsto la organización, del ambiente de la gente por las calles animándonos... y todo empezó a ser más llevadero y ameno.

El día fue espectacular en lo climatológico. Solo nos molestó un poco de viento por la zona de La Farola, pero el resto del recorrido fue con muy buena temperatura y muy poco viento, que siempre es de agradecer para los maratonianos. Los profesionales que venían a hacer marcas, desde luego, estarán contentos.

En el kilómetro 22 me encontré a mi entrenadora Encarni López y al resto de amigos que habían venido desde Marbella para apoyarme. Sus ánimos a pie de calle fueron un chute de fuerza para seguir adelante con todavía media carrera por cubrir.

De lo que ni me enteré fue del famoso «muro». Se supone que es entre el kilómetro 32 y el 35. Dicen que el cuerpo en ese momento se queda sin reservas de glucógeno y que te quedas de repente sin energía. Pero yo, por suerte, no lo vi ese «muro» en ningún momento.

Dos momentos muy emocionantes que siempre recordaré fueron al pasar por la Alcazaba, que era el kilómetro 40, además de por lo bonita que es esa zona de Málaga, porque allí ya me di cuenta que estaba al lado de la meta y que iba a conseguir mi reto de acabar la carrera. También fue espectacular pasar por la calle Larios bajo el alumbrado navideño y con toda la calle para nosotros. Había mucha gente a ambos lados del recorrido y nos aplaudieron mucho a todos los corredores cuando pasamos por allí.

Crucé la meta de la mano con Paco y Pedro y allí ya me puse a llorar. Justo al cruzar ya me dieron la medalla y me sentí realizada y satisfecha de haber cumplido el objetivo y ver que tanto trabajo y esfuerzo había dado sus frutos. El tiempo en este caso era lo de menos, porque mi único objetivo era llegar. Pero estoy muy satisfecha de las 4 horas, 21 minutos y 19 segundos que están grabadas para siempre en mi medalla.

Dice la gente que correr maratones es adictivo. Yo el domingo me di cuenta de que esta afirmación es totalmente real. Era mi primer maratón, pero no quiero que sea el último. Después de correr 42 kilómetros ya estaba pensando en el siguiente. Increíble.

Me llamó la atención que después de la carrera no tenía ni hambre ni sed, creo que de la emoción. Y al principio no, pero con el paso de las horas llegó el cansancio acumulado, sobre todo en las piernas, que las tenía muy pesadas, algo que sentí también durante todo el día de ayer.

En definitiva, una gran experiencia que recomiendo a todo el que quiera (y pueda) hacerla.