La malagueña Carlota Torrontegui gana la prestigiosa Travesía de Navidad de Gijón

La malagueña Carlota Torrontegui se impuso en la Travesía de Navidad de Gijón, la segunda más antigua de España tras la de Barcelona y que reunió en aguas del puerto deportivo de la ciudad asturiana a 209 nadadores,166 hombres y 43 mujeres para cubrir los 220 metros de distancia en una mañana agradable de temperatura y con el agua a 13 grados. Daniel Menéndez, del Club Natación Ciudad de Oviedo, fue el campeón de categoría masculina.

En la clasificación masculina tras Menéndez se clasificaron Joaquín Conde (Camargo) y Oxel Menéndez (Langreo) mientras que en la femenina Blanca Alonso y Amor Mahamud, ambas del Ciudad de Oviedo, escoltaron a la ganadora en el podio. El nadador más joven inscrito en la travesía fue Martín Federico Hardt con 14 años y el más veterano Miguel Ortíz con 70.

La nadadora del CN Inacua, que se entrena a las órdenes Xavi Casademont en el Centro de Tecnificación de la Fdederación Andaluza (CETD), está pasando unos días de vacaciones con su familia en Asturias y ha aprovechado para apuntarse un nuevo éxito a su extenso palmarés.

Carlota se mostró exultante al acabar la prueba. "Tenía mucho miedo a nadar porque el agua estaba congelada y yo estoy acostumbrada a la del sur. Me he tirado un poco por la familia, que le hacía mucha ilusión que nadase. Al principio me costaba hasta respirar, pero luego me he venido arriba", aseguró.

La Travesía de Navidad de Gijón es una de las pruebas emblemáticas de la ciudad asturiana y que cada año cita a los habituales en el circuito de pruebas en mar abierto que se desarrolla a lo largo del año y de cuya programación forma parte si bien no puntúa para la clasificación final ya que se celebra en el interior del puerto y no en el mar.

En esta ocasión la prueba se desarrolló sin incidentes ya que la marea estaba casi en pleamar lo que hizo que los participantes no tuvieran los problemas en la salida que se produjeron el pasado año cuando la escasez de agua provocó algunos cortes en los pies a varios participantes producidos por la basura acumulada en el fondo.

Como todos los años la travesía fue seguido por miles de personas, que vieron en primera persona a la nadadora costasoleña de ascendencia asturiana ganar con autoridad.