Cuento de Navidad

'M' había empezado su temporada con la misma ilusión que siempre. Durante el verano había estado estudiando, preparándose para no defraudar a su nuevo equipo. Además, era la oportunidad que tanto había deseado. El director técnico del club le había nombrado entrenador del equipo júnior. 'M' sentía que esa era una enorme responsabilidad y no quería defraudar a nadie. Él soñó despierto con clasificarse para la Final Four de la categoría y que eso le llevara a que la federación regional se fijara en él para dirigir una selección en un campeonato de España.

Pero la competición comenzó y no comenzó bien. No ganaban. Cada sábado era igual. 'M' preparaba cada entreno, cambiaba lo que pensaba que había salido mal en el último partido pero no daba con la tecla. El siguiente partido era una nueva derrota. Estaba tan frustrado que pensaba que el problema era él, que no servía para ser entrenador. Una vez llegó el parón de navidades pensó en dejar de entrenar. No sabía cómo plantear esto a su director técnico que tanto había confiado en él, pero tenía que ser valiente y decírselo porque otros seis meses perdiendo partidos iban a ser insufribles. Y así se acostó una noche de Navidad, decidido a dejar de entrenar. Así se quedó dormido.

Pero aquella noche pasó algo mágico. De repente 'M' se despertó en la habitación del base de su equipo. El base no podía verle, pero 'M' sí podía ver a su jugador. 'M' vio la ropa de partido preparada en el banco delante de la cama del chico. De pronto, sonó el despertador y el base se levantó rápidamente para vestirse de jugador para ir al partido. Lo hizo corriendo, para despertar a su padre, que le tenía que llevar. 'M' se quedó pasmado de cómo uno de sus jugadores se levantaba con ilusión para ir a jugar con su equipo a pesar de que iban a perder.

Durante el desayuno, la familia del base no paraba de hablar sobre 'M'. Que si no podemos llegar tarde para no defraudar al entrenador, que si el entrenador dijo esto, que si el entrenador nos enseñó aquello. 'M' se sorprendió de que esa familia hablara con respeto y cariño de él y no se dijera ni una palabra de que era el responsable como entrenador de que no ganaran ni un partido.

De repente, 'M' estaba en el vestuario de su equipo después de un entreno. Otra vez él veía a sus jugadores pero sus jugadores a él no. Ellos, mientras se duchaban, hablaban sin parar de su entrenador. Todos querían que llegase el siguiente entreno para ensayar ese gesto técnico que 'M' les había enseñado. Repetían sin cesar las frases que 'M' usaba en los entrenos. Él flipó al percibir en aquel vestuario que su equipo estaba unido y que sus jugadores creían en su entrenador. Y eso sin ganar un partido.

Ahora 'M' estaba en la grada sentado con los padres de sus jugadores. Nadie le veía a pesar de estar allí y de que él si veía a las familias de los chicos. Su equipo estaba calentando en la cancha preparándose para jugar un partido. 'M' se echó a temblar pensando que los padres lo pondrían verde por ser el responsable de que sus hijos no ganaran ni un partido. Pero, por el contrario, los padres hablaban de lo mucho que estaban aprendiendo los chicos, de la ilusión con la que iban a entrenar a pesar de perder, o de que 'M' los lideraba con cariño y respeto.

De pronto 'M' despertó. Todo era un sueño, pero un sueño muy revelador. Había aprendido que ganar no era lo importante, que esa no era su única responsabilidad como entrenador, y que se puede ser muy bueno sin ganar un partido. Se levantó de un salto y se puso delante de la libreta donde organizaba sus entrenos. Olvidó la idea de dejar a su equipo y se presentó con mayor ilusión en el siguiente entreno. Siguió transmitiendo esa ilusión a sus chicos. Continuaron progresando y trabajando en las ideas de juego de 'M'.

Así siguieron, entrenando juntos. Y mejorando. El equipo perdía aunque cada partido competían, jugaban a ganar, con ambición y exigencia. Eso les llevó a ganar su primer partido. Aquel día los chicos lo celebraron por todo lo alto. Saltaban de alegría, se abrazaban. Los padres también, por supuesto. Aquel día claro que 'M' estaba contento pero sin exteriorizarlo porque él aprendió una noche de Navidad que ganar no era lo único importante...