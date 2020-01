Tratamos de ser... ¿?

No se trata de empezar por mucho y cansarse pronto, sino de querer mejorar pocas cosas de manera progresiva, estableciendo un horario y cumpliéndolo a rajatabla venciendo la pereza, el cansancio y el «no puedo».

No se trata de querer no sentir desilusiones exagerando cada momento de dolor y generalizarlo, sino de aceptar que las emociones negativas nos hacen aprender, escoger y desarrollar nuestra inteligencia. Una canción que nos evada, un paseo, una siesta, escribir o salir a correr quizás puedan ser estrategias buenas a seguir cuando no sentimos mal con los demás.

No se trata de ser la madre perfecta, trabajadora, guapa, inteligente, paciente y sensible, que nunca llega a su límite sacando tiempo para todo y todos, y cuando colapsa se siente defraudada consigo misma. Sois humanas, aceptad el paso del tiempo, sentid orgullo de las arrugas que son señales de vida superada, aceptad los contratiempos con humor y descansad con vuestra familia con juguetes y ropa sin colocar, cenando lo que hubo para comer, con polvo en los muebles y las camas deshechas, pero... con mucho cariño, respeto, y conversaciones que hagan recargar pilas.

No se trata de tener más seguidores y por ello salir a la calle con más seguridad, buscar los outfits adecuados para cada ocasión llegando tarde y sin saludar como es debido, o quemar el tiempo en conversaciones de besugos a través de las redes sociales donde cada cuatro frases escritas hay una foto o un vídeo poniendo caritas absurdas. Las redes sociales os pueden servir, pero también os pueden destruir. Buscad amistad y relaciones fuera de ellas, donde las emociones se expresen a través de gestos de vuestras caras y no emoticonos, donde reconocer el perdón, el cariño o el amor, donde reprimir o dejar ir impulsos, donde realmente se aprende a sentir y a vivir.

No se trata de tener el hij@ más inteligente porque saque buenas notas y jueguen con juguetes avanzados para su edad, ni de levantar el trofeo más grande y destacar por velocidad, fuerza o carácter, ni hablar cuatro idiomas y tocar tres instrumentos a los 10 años, ni estar invitado cada fin de semana a cumpleaños buscando el mejor regalo educativo. Necesitamos niños cariñosos en casa, creativos en la soledad, curiosos y exploradores, inquietos ante la naturaleza e ilusionados por compartir cada descubrimiento (por absurdo que nos parezca) con su alrededor. El niño feliz no lo tiene todo, avanza y necesita, sonríe y llora, se frustra y aprende. Los que tienen todo, dejan de ser felices.

No se trata de tener un cuerpo esculpido y aspirar a trabajos donde solo pagan más para tener una mejor vida. La calidad de vida la da el equilibrio interior, el balance de lo que uno es capaz de sacrificar pudiendo sentir bienestar, asumir displaceres que te encaminan hacia un placer intermitente pero deseado. Sentimientos de orgullo por uno mismo y su alrededor, sentirse cuidado y con capacidad para cuidar sin esperar nada a cambio, con ilusión por ayudar a los demás sin proyectar expectativas en ellos y con energía para vivir y razones para seguir. Los espejos no son los que dan la razón, sino tus sentimientos y emociones.

Tratemos de pensar, sentir y actuar de forma más equilibrada.

¿Somos coherentes?

¿Qué pienso?, ¿cómo me siento?,¿de qué forma actúo?

¿Cómo me siento?, ¿qué pienso?, ¿de qué forma actúo?