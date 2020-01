Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos,

Es cierto que llevaba unos años sin escribiros carta, pero es que hemos estado en casa concentrados en otros temas que eran muy importantes y nos tenían un poco abstraídos. Afortunadamente ya todo pasó y aquí estamos a tope, por eso os vuelvo a escribir.

Tenéis que saber que ya no soy el mismo, que he aprendido mucho en este tiempo. Creo que ahora sé valorar mejor qué es un problema o una necesidad. Por eso, ahora que estaréis cansados de leer tantas y tantas cartas en las que se os piden cosas, yo quiero daros las gracias, que supongo que a esto estaréis menos acostumbrados. Gracias porque aquello en lo que teníamos focalizada toda nuestra atención ya pasó y lo que quedó fue que me casé. Gracias por poner en mi camino a una mujer tan maravillosa que me tiene loco y a la que quiero con locura. Gracias por enseñarnos a ser tan disfrutones, por intentar vivir cada instante con egoísmo para pasarlo bien, por tener como objetivo hacer inolvidable cada momento. Gracias porque estoy seguro de que van a venir momentos en este 2020 para celebrar, y si no vienen nos los inventaremos. Gracias por los dos equipos tan fantásticos que tengo. Ellos y ellas son geniales y los llevo en mi corazón. Encima me hacen soñar con algo grande, porque si puedes soñarlo es porque puedes conseguirlo. No os preocupéis que no les dejo que solo lo sueñen conmigo, que trabajamos a tope porque tengo claro que sin trabajo los sueños no se cumplen. Gracias por rodearme de tan buenos amigos. Mira que llevamos años juntos y es cierto que ahora nos vemos menos porque cada uno tiene su vida y su trabajo, pero nuestra relación es igual que cuando teníamos 16 años. Y nos queremos igual. Gracias porque en casa tenemos algo más que una mascota, un poquito mimado y caradura pero que queremos mucho porque él nos da el mismo cariño a nosotros. Hace con nosotros los que quiere pero se lo perdonamos. Y muchas gracias por cuidar de mi familia, a los que no cambiaría por nada. Seguimos juntándonos cada vez que podemos. Cualquier excusa es buena. Por cierto, mis sobrinos son letales.

¿Pediros algo? ¿Qué voy a pediros? ¡¡Si tengo de todo!! Y lo que no tengo, me lo compro. Soy un privilegiado por trabajar en algo de lo que disfruto y que tengo claro que es muy difícil ser profesional, estoy rodeado de gente que me quiere y de gente a la que querer... No necesito nada, de verdad. Lo único que os pido es que cuidéis de mi mujer y de Gabo, de mis chicos y chicas de mis equipos (que no haya lesiones), de mis amigos, de mi familia... y si os da tiempo pues cuidad un poco de mí que, aunque yo nunca me pongo malo, tengo ya 46 palos y voy camino de ser un cincuentón. Y que sigáis manteniendo en nosotros esas ganas que tenemos de disfrutar la vida, porque estamos dispuestos a gastarla, a no perdernos nada, a vivirla con avaricia, con la misma avaricia con la que quiero a Ana.

Ya veis que conmigo acabáis rápido. Así podéis atender tantas y tantas cartas de gente que sí necesitan algo. A ver si así, vosotros que disfrutáis tanto de ver disfrutar a los demás, conseguís que todos sean un poquito más felices en este año que acaba de empezar.

Ahora, porque solo os pida salud para los míos y ganas de vivir, no dejéis de venir por casa. Os dejo entreabierta la puerta de la terraza para que podáis entrar. También dejaré las zapatillas llenas de gominolas junto a la televisión. Si no os las coméis todas no pasa nada que ya me ocupo yo de las que os sobren. Os prometo que mi ilusión por despertar y levantarme será la de siempre. Solo cambiará que esa ilusión no será por ver si dejasteis mi regalo. Mi ilusión es correr a casa de mi hermana para ver en la cara de mis sobrinos esa ilusión que tenía yo cuando era un niño abriendo todos los regalos que dejabais en casa. Os garantizo que la magia no se pierde, solo es diferente y eso es lo grandioso de vuestro día, el día más mágico del año. Bueno, no os entretengo más que tenéis mucho trabajo que hacer. Espero que se os dé bien la noche y sigáis disfrutando por hacer felices a los demás.