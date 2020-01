Primer año para enmarcar de Zhao Zhen al frente del Marbella

El Marbella FC vive este inicio de año con números que distan mucho de los de enero de 2019. La crisis institucional que vivió en su última etapa el magnate ruso Alexander Grinberg precipitó la llegada de Zhao Zhen, dirigente chino al frente de la multinacional Sports Business Consultant. Desde ese instante, con una nueva era marcada por la tutela de David García Cubillo al frente del vestuario blanquillo, las buenas noticias no han dejado de sucederse en un club que, ahora sí, aspira firmemente a recuperar el sitio que ya ocupó en Segunda.

A su histórica racha sin derrotas, tras encadenar invicto 13 jornadas en el comienzo de esta Liga y otras dos de la campaña anterior, deben añadírsele sus buenos registros en defensa, el acierto coral ante la portería contraria y la capacidad de hacerle frente a cualquier escuadra. La afición le ha premiado todos estos avales al abarrotar las gradas semana tras semana. Y tanto hoy, a partir de las doce del mediodía frente al San Fernando CDI, como el próximo sábado, en Copa del Rey contra todo un Real Valladolid (21.00 horas), volverá a demostrar su fidelidad. Cabe recordar en este punto, junto a todos esos logros enumerados, que la masa social marbellí no ha visto aún perder a su equipo en su feudo desde que comenzó esta campaña, ni en Liga ni en Copa.

La euforia es indiscutible. No es aún más explícita por circunstancias. Se recuerdan buenos arranques ligueros que luego no han generado éxitos cuando de verdad se juega el salto hacia la categoría superior. Y también que los pupilos de Cubillo, a apenas tres puntos del liderato que marca el FC Cartagena, aún tienen por delante toda la segunda vuelta, más el choque de este mediodía. Es mucho recorrido con campos aún muy complicados por visitar.

Sin ir más lejos, el rival de hoy es de los que pueden considerarse rivales directos por terminar la competición entre los cuatro primeros. Apenas ha encajado dos derrotas a domicilio, de manera que es el tercer mejor visitante tras el Marbella y el propio líder (sólo perdieron un choque hasta ahora; en el caso de los costasoleños el del Nuevo Vivero frente al Badajoz).

No obstante, el flamante fichaje del ariete Juanmi Callejón ha generado un nuevo combustible para la euforia. A falta de que llegue la documentación para su concurso, el motrileño no podrá debutar hasta el duelo copero del sábado. Pero ya se entrena desde anteayer a las órdenes de un Cubillo que no oculta la motivación que aporta al proyecto: «El de Juanmi es un fichaje fantástico. Nos va a dar alternativas en banda y en punta y va a generar una competencia interna en nuestra plantilla», ha expresado respecto a la llegada del hermano gemelo del delantero del Nápoles.



Acerca de otros posibles refuerzos en este mercado invernal, el entrenador madrileño agrega: «Considero que tenemos un nivel altísimo en todas las posiciones de cara a lo que queda de campaña». Pero a nadie escapa que en la agenda del empresario chino Zhao Zhen puede que haya algún que otro nombre más para reforzar a un equipo que no deja de mirar de reojo cómo incluso podría pescar en las agitadas aguas en las que se mueve, institucionalmente, el Málaga CF.

Han sonado ya nombres de canteranos malaguistas que permanecen sin ficha y que podrían aterrizar cedidos para agilizar el ansiado salto hacia la segunda categoría del fútbol español. Y aluden en el seno de la entidad marbellí a que, al menos en su caso, «no hay que esperar a los mensajes de Twitter para saber qué decisiones se toman en la sede en Hong Kong del presidente del club».

De momento, a modo de carta explícita a pocas horas para la Cabalgata de Reyes, David García Cubillo subrayaba lo que pide al nuevo año. «Queremos que en 2020 nos vaya igual de bien que en 2019. Mis jugadores han vuelto con muchas ganas de las vacaciones, periodo que les ha venido bien para desconectar», alegó en la rueda de prensa previa al duelo de hoy.



La ilusión del rival copero

Y a la espera de este arranque liguero, el club también ofrece a la afición, como un magnífico regalo de Reyes, las entradas para el duelo de este próximo sábado ante el Valladolid. En esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey, el abonado podrá obtenerlas al 50%. Y a partir del martes se podrán a la venta de manera general al precio de 18 euros, como entrada general, si bien habrá una reducción de cuatro euros para jóvenes (de 12 a 18 años), desempleados y jubilados.

Además, los menores de 5 a 11 años van a poder acceder al recinto municipal Antonio Lorenzo Cuevas por apenas cinco euros.