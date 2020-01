Guerra a la mala educación en Puerta Blanca

Manuel Gámez Villalba (Lato), presidente del Club Athletic Puerta Blanca, ha decidido declarar la guerra a los aficionados que insulten a jugadores, árbitros o entrenadores, en los partidos que se jueguen en su campo, por lo que ha emitido un comunicado para concienciar sobre el comportamiento de los aficionados en el fútbol base. El comunicado dice así:

«Aproximadamente el 80% de los asistentes a los campos de fútbol cada fin de semana suelen ser padres/madres de los jugadores. Como es sabido por todos, lamentablemente cada fin de semana se suelen dar episodios negativos donde la actitud de algún que otro aficionado deja mucho que desear. Sobre todo en contra de los árbitros, donde estos reciben insultos o comentarios poco apropiados, más teniendo en cuenta que el fútbol base es por y para nuestros hijos/as.

Pues bien, para vuestro conocimiento, cuando un árbitro recibe insultos en la grada, como norma general acaba reflejándolo en el acta, indicando a qué club pertenece esta persona y donde la consecuencia inmediata es que el citado club identificado en el acta, recibe por parte del Comité de Competición de la Real Federación Andaluza de Fútbol una sanción económica mínima de 50 euros, por insultos leves, graves o muy graves.

La entidad que presido no está dispuesta a pagar más multas federativas por el mal comportamiento de estos aficionados que asisten cada fin de semana a los campos de fútbol con la única idea de insultar a los árbitros, entrenadores y aveces hasta a los jugadores. Que los árbitros se equivoquen, sí; entrenadores y jugadores, también, pero los errores humanos no son motivo para insultas automáticamente. Una cosa es hacer una observación técnica y otra insultar y menospreciar. Os informo que este club tomará la decisión, si hay insultos hacia el árbitro, entrenadores o jugadores, de parar el partido y llamar a las Fuerzas del Orden para que sea identificado y así la posible sanción recaerá sobre la persona en cuestión y no sobre el club.

Los dirigentes de los clubes le dedicamos muchas horas desinteresadamente a vuestros hijos para después ser sancionados por el comité de Competición cada fin de semana. Pienso que no nos merecemos que una infracción cometida por una persona en concreto recaiga sobre nuestros respectivos clubes. La mayoría de los presidentes no vivimos del fútbol, al contrario, vivimos por y para el fútbol. Con este comunicado espero que haya más respeto en los campos de fútbol cada fin de semana y que el resultado no es todo. Hay muchos más valores en el deporte que un simple resultado. Un saludo de vuestro amigo Lato».