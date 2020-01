«Illa, illa, illa, Juanito Maravilla» (2)

Dicen que si juntásemos todos los contratiempos causados por Juanito en toda su vida, estos no llegarían a sumar ni tan siquiera un minuto. Pero si también controlásemos todos aquellos gestos de buena voluntad que llevó a cabo durante toda su vida podríamos estar hablando durante horas de ello. ¡A cuantas personas no habrá ayudado la leyenda fuengiroleña!

Cuentan que en una fría y lluviosa tarde invernal, Juanito al salir a la calle vio a un vendedor de cupones en una esquina tiritando de frío. Se acercó a él y le compró todos los boletos mientras le imploraba que se marchase a casa con su familia ya que había finalizado su jornada laboral en aquellos momentos. Ese era Juan.

El 21 de junio de 1987 disputó su último partido vestido de blanco ante el Español, donde y con el título bajo el brazo, el gran mito de la afición saldría a hombros del Bernabéu portado por sus compañeros como un verdadero torero saliendo por la puerta grande tras hacerse acreedor de las dos orejas y el rabo a una brillante trayectoria dentro del club más laureado del fútbol español.

Con la añoranza de tener cerca a los suyos y contando con 32 años de edad, no dudó en ningún instante en fichar por el Málaga a pesar de estar en Segunda División. Su llegada a La Rosaleda unido a los fichajes del «Boquerón» Esteban y al mítico Ladislao Kubala como entrenador y quien le hiciera debuta con la selección español en 1976, dotaron a la institución de Martiricos de un poderío deportivo que inevitablemente le llevó a salir campeón de la Temporada 87-88, con Juanito como gran estrella. Jugó 37 de los 38 partidos como titular y anotó 10 goles.

En la temporada siguiente, ya en Primera División, volvería a cuajar una sobresaliente actuación, jugando 34 partidos y anotando 5 goles. Uno de ellos, y que pasará a los anales de la historia, fue el que anotó frente al Real Madrid de sus amores, el domingo 4 de junio de 1989 en La Rosaleda. Juanito, con 34 años y liderando al conjunto blanquiazul sentaría cátedra frente a sus ex compañeros, siendo partícipe en los dos goles malaguistas, en el empate a 2 frente a los blancos. Botó el córner con el que Ruiz de cabeza anulaba el tanto inicial de Hugo Sánchez de penalti y posteriormente su gran obra maestra vistiendo los colores de su tierra. Transcurría el segundo tiempo cuando se deshizo de Sanchís, sorteó una entrada de Gordillo y desde fuera del área dibujó la más perfecta parábola posible para dejar en paños menores a su «amigo» Paco Buyo, que únicamente pudo aplaudir como espectador de lujo aquel extraordinario tanto.

A la conclusión de aquella temporada, en el verano de 1989, Juanito decidió dejar el fútbol en activo para pasar a trabajar en los despachos de La Rosaleda como director Técnico. El sábado 27 de junio se llevaría a cabo su partido de homenaje en el que estuvieron presentes muchos de sus ex compañeros. Aquel día y de manera simbólica, el torero Curro Romero le cortó la coleta.

Pero no iba a aguantar mucho como director técnico. En abril de 1991 descolgó las botas para vestir la camiseta de uno de los equipos que le vería nacer como futbolista, el CD Los Boliches, que entonces militaba en el Grupo Tercero de Segunda División B. Fueron únicamente 5 partidos que le volverían a hacer sentirse jugador.

Comenzada la temporada 1991-92 y ya siendo consciente de que su etapa sobre los terrenos de juego había finalizado, daría el salto a los banquillos. Fue el Mérida que por entonces militaba en la División de Plata quien le daría la alternativa. Debutó en San Mames, en un partido frente al Bilbao Athletic, que concluyó con triunfo emeritense por 1-2. Fue el 17 de noviembre de 1991.

Apenas comenzada una ilusionante etapa como entrenador y tras venir de ver a su Madrid del alma en una de aquellas noches europeas que le encumbraría como gran figura, Juanito se sumiría en un profundo sueño el 2 de abril de 1992, donde al cerrar sus ojos para siempre, esbozaría una sonrisa eterna recordando aquel cántico que le elevó a lo más alto del firmamento madridista; ¡ILLA, ILLA, ILLA, JUANITO MARAVILLA!

Juan Gómez «Juanito» marcó más de 150 goles como profesional con las camisetas del Burgos CF, el Real Madrid, el CD Málaga y la selección española, con la que disputó 34 encuentros oficiales, 6 correspondientes a los Mundiales de 1978 y 1982. Con el Real Madrid levantó 5 Ligas, 3 Copas del Rey y 2 Copas de la UEFA, además de un Trofeo Pichichi (17 goles en la 83/84). También, logró sendos ascensos a Primera con el Burgos CF en 1976 y con el CD Málaga en 1988.

«Falta humanidad en este deporte. Sin lugar a dudas, era más feliz como jugador que como director técnico. Falta armonía, comprensión. El ser humano se está volviendo desconfiado. No sé por qué, pero todos desconfiamos del que está al lado. Cuando estás arriba no tienes que rendir cuentas a nadie. Pero cuando están por encima de ti hay personas que te quieren hacer la pascua. No faltan, desde luego, las zancadillas». Juan Gómez Juanito.