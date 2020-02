"Me entusiasma la idea de ayudar a que el Rincón Fertilidad crezca"

Manolo Rincón ha dado un paso más. El empresario axárquico es desde el pasado lunes vicepresidente del Rincón Fertilidad de balonmano femenino, club en el que lleva colaborando desde hace ya seis años, siendo clave con su apoyo económico para que el Balonmano Málaga Costa del Sol se haya convertido en uno de los clubes de elite de Málaga y Andalucía. Solo unas horas después de asumir el reto de la vicepresidencia del club, atiende a La Opinión de Málaga y explica los motivos que le han llevado a asumir este nuevo reto.

Se ha convertido desde este lunes en vicepresidente del Rincón Fertilidad. ¿Por qué da este paso al frente?

Tras el fallecimiento de Diego Carrasco el verano pasado, llegué a pensar que iba a desaparecer el club. Pero Pepa Moreno ha hecho un esfuerzo tremendo en sacar esto adelante. Ella me pidió ayuda y le dije que sí. Voy a todos los partidos. Sufro como el primero y creo que el balonmano femenino malagueño puede dar un gran salto si todos ponemos nuestro granito de arena. La expresidenta Carmen Morales la ha ayudado mucho, pero estoy sorprendido de cómo Pepa está saliendo adelante. Coger el equipo no puedo, pero echar una mano y tirar de este proyecto adelante, me entusiasma. Tengo ideas de hermanar a diferentes clubes que estamos ayudando para que haya sinergias entre nosotros y darnos a conocer. También tengo la Fundación, que tiene una historia muy bonita detrás. Es dinámica, activa y ayuda de verdad. Somos un referente en el deporte malagueño y andaluz.

¿Qué tiene el balonmano femenino que tanto le ha enamorado?

Tiene intensidad, se trabaja mucho en equipo y mucha emoción. El otro día perdimos en el último segundo con un penalti muy discutible, por cierto. Pero no pasa nada porque los árbitros son humanos y se pueden equivocar. Estoy enganchado al balonmano femenino y al masculino. Es un deporte que hasta el final no sabes qué va a pasar.

Esta decisión de entrar en la directiva ¿es también un tributo a Diego Carrasco?

Seguramente. La figura de Diego es muy grande. Yo he estado seis años maravillosos con él. He aprendido mucho. Este equipo, con un poco de cariño que le demos entre todos, va a crecer mucho. Tenemos un filial como Málaga Norte del que también saldrán jugadoras. Es el momento de ayudar.

El próximo mes de abril se disputa la Copa del Reina en Alhaurín de la Torre. ¿Sueña con poder levantar ese título?

Totalmente. Tenemos un gran equipo, jugamos en casa, podemos ganar a las mejores. No entiendo todavía mucho de balonmano, pero estoy muy implicado.

Siempre dice que el Rincón Fertilidad es como una familia. ¿Se puede crecer profesionalmente manteniendo esa identidad?

Seguro. Sin medios, sin prensa, no somos nada. Es fundamental buscar recursos atípicos. Este es un deporte que no está bien pagado. Me siento muy cómodo por el cariño que me da el equipo. Suso está haciendo una gran labor. Lo mejor es que no tenemos la presión de tener que ganar como le pasa a Unicaja o Málaga, por poner otros dos ejemplos.

Balonmano, baloncesto, atletismo, ciclismo... ¿Qué sería del deporte malagueño sin Manolo Rincón?

Seguramente saldría otro personaje que haría esta misma labor. Hay mucha gente que ha apoyado el deporte. Famadesa, por ejemplo, apoyó durante una época y hay muchos empresarios malagueños que apoyan. Quizás el más visual soy yo. Les diría a las empresas malagueñas que el deporte es un buen medio para visualizar sus productos. Me catalogan como «mecenas del deporte malagueño» y para mí es un orgullo. Buscando un símil taurino diría que soy un ponedor que se ha convertido en aficionado.

Entre sus muchos proyectos está el de Manolo Rincón Art Collection. ¿Qué es exactamente esta iniciativa que mezcla moda y deporte?

Quería trasladar mis pinturas al textil. Te adelanto que habrá una camiseta especial para la Copa de la Reina que simula una colmena que representa el trabajo colectivo que tienen todos los estamentos del club. Pepa es diseñadora y sabe conjugar arte y deporte. Tengo una idea en mente que es hacer una pasarela de moda en favor del deporte malagueño con participación de jugadores del Málaga, del Unicaja y jugadoras del Rincón Fertilidad, más otros deportes. Estamos en el 2020, el año de Málaga como capital europea del deporte. Desde el balonmano femenino Rincón Fertilidad queremos unir al deporte malagueño.

Ya que estamos, le pregunto por otro par de temas. ¿Qué opciones le da al Unicaja en la Copa del Rey?

Todas. Es un equipo con mucha irregularidad, pero que puede ganar a cualquiera. Tenemos buen equipo, un gran entrenador y necesitamos tener suerte con las lesiones y creer que podemos ganar.

¿Y qué me dice del Málaga CF?

Es un caos en este momento. Creo que lo del jeque es un problema de mentalidad, de cultura. Él debe entender que lo mejor es dar un paso al lado, llegar a un acuerdo con las instituciones malagueñas y que la afición pueda volver a disfrutar. Llevo viendo al Málaga CF desde los 12 años y es un sufrimiento. Lo mejor que puede hacer el jeque es irse. Una marcha a tiempo puede incluso ser una victoria para él mismo.

Si pudiera hablar cara a cara con el jeque Al-Thani, ¿qué le diría?

Que tiene que soñar en positivo. Que si tiene recursos, que apueste por el Málaga porque el fútbol es un negocio que bien gestionado se puede crecer. Sobre todo le diría que el deporte es un sentimiento y que no se puede jugar con los sentimientos de los aficionados.