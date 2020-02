Cuartos de final de la Copa del Rey: El Valencia Basket deja fuera de combate al Barça

El sorteo de la Copa del Rey de Málaga deparó que Barça y Real Madrid no se pudieran enfrentar en la final, como había ocurrido en los últimos años. Pero tampoco se verán las caras en las semifinales porque el Valencia Basket acabó con el actual campeón, al que lanzó sobre la cuneta tras dominar el partido durante los últimos quince minutos. Los jugadores de Jaume Ponsarnau ganaron con justicia (78-82) un choque donde basó su éxito en una actuación coral, con 16 puntos de Mike Tobey, 13 de Bojan Dubljevic y 12 de Doornekamp. Su rival el sábado en las semifnales saldrá del Real Madrid-Bilbao Basket.



Primer cuarto. Inicio arrollador, respuesta letal.

Segundo cuarto. Un parcial demoledor de 0-20

Tercer cuarto. Dubljevic, factor desequilibrante

Cuarto cuarto

El equipo azulgrana entró en el partido como un hurarán. En apenas minuto y medio logró un parcial de 8-0 gracias a los triples de Delaney y Claver yVivies respondió para el Valencia (8-3) pero Claver contestó con otro triple (11-3). El conjunto de Ponsarnau ajustó su defensa, hasta ese momento demasiado condescendiente, y reaccionó de forma portentosa. Sastre y San Emeterio, este último con cinco puntos consecutivos, enseñaron el camino (13-12, min. 6), peroEn realidad fue el último, porque hasta el final del primer cuarto, los taronjas fueron un ciclón y lograron un parcial de 0-7 coincidiendo con la entrada en pista de Quino Colom que les llevó a cerrar el primer acto por delante en el marcador (18-19).El Valencia Basket no aminoró la marcha en el arranque del segundo cuarto.que situó el marcador en 18-32. Pero si algo tiene el Barça es paciencia. Brandon Davies y Cory Higgins se sumaron al ataque mientras que la defensa crecía. El conjunto valenciano movía el balón con fluidez por el perímetro, pero ya no lanzaba cómodo. Sus interiores se quedaron sin capacidad de generar juego y los exteriores se ahogaron. Gillem Vives, con dos tiros libres, puso el 30-38, pero en los últimos compases de este cuarto el Barça llegó a igualar el choque con un parcial de 8-0 que rompió sobre la bocina Doornekamp con un triple (38-41), el octavo de 15 intentos para los valencianos. Pero si algo destacó en este primer período fue la(23 por solo 5 de los azulgranas).Mirotic se calentó en el inicio del tercer cuarto, pero el Valencia Basket, después de superar una crisis, volvió a recuperar buenas sensaciones con Dubljevic al mando de las operaciones. El pívot montenegrino salió fuera de la zona para anotar desde el triple e igualar el choque en. Con Quino Colom en la dirección llegó de nuevo la alegría a la afición valenciana, que empezó a creer que esta vez sí era posible estar en las semifinales del torneo. El base campeón del mundo puso el 52-62 con un triple paraque dejaba a los azulgranas abocados a la remontada.El Barça consumó su fracaso en unCasi siempre estuvo por debajo de los 10 puntos y solo una discutida falta antideportiva y u triple de Claver le concedió un atisbo de esperaza (61-68, min. 34). Con Delaney, quien había sido clave en la remontada del segundo cuarto, demasiado tiempo en el banquillo, el bloque de Ponsarnau terminó por romper el choque. Jugó con la ansiedad de su rival y la incapacidad de su entrenador para cambiar el ritmo. A 23 segundos del final, una falta antideportiva de Doornekamp puso el marcador enA continuación, Abrines anotó bajo canasta (74-78) en un error defensivo garrafal de los valencianos provocó un final inesperado segun el desarrollo que había tenido el partido. Hanga, a 10 segundos del final, anotó un triple (74-79) tras no señalar con anterioridad los colegiados una falta antideportiva de Mirotic.un tiro libre y concedió otra ocasión al Baça (77-80). El suspense se mantuvo hasta el final. A 1.8 Higgins tuvo dos tiros libres. Anotó el primero y tiró a fallar el segundo. El rebote lo cazó Abalde, quien recibió falta y