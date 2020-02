El Rincón Fertilidad renueva a Suso Gallardo y ficha a Mercedes Castellanos

El Rincón Fertilidad quiere ser cada año un club más competitivo y ya trabaja para preparar la próxima temporada 2020/2021. El club anunció esta mañana de miércoles que Suso Gallardo seguirá siendo el entrenador del equipo el próximo curso. En ese anuncio oficial, el propio Gallardo desveló que se está trabajando ya en los próximos fichajes: "En la liga cada vez la gente ficha y renueva antes y si te duermes tienes un problema. El club lo está haciendo muy bien, renovando a la gente que quiere tener el próximo año y pegando ya en puertas de posibles incorporaciones. Es lo que debemos hacer, no se puede parar más allá de seguir dentro de la competición y de la Copa de la Reina, que es en casa, pero estoy contento de que el club lo sepa y esté trabajando para ello", señaló Suso Gallardo.

Pues dicho y hecho. El primer movimiento que ha dado el club, según ha podido confirmar La Opinión de Málaga, es el fichaje de Mercedes Castellanos, actual guardameta del Bera Bera, que la próxima temporada defenderá la portería del Rincón Fertilidad (solo falta la firma del contrato).

Merche es una portera muy contrastada en la Liga Guerreras Iberdrola. La ciudarrealeña, de 31 años, fue compañera de Sole López en el pasado Mundial de Japón, aunque no jugó ni un minuto en la cita mundialista. En el Bera Bera no cuenta esta temporada con demasiado protagonismo a la sombra de Renata Lais, algo que ha aprovechado el club malagueño para contactar con ella y convencerla para que juegue en el equipo malagueño la próxima campaña.

Fuentes próximas a la negociación aseguraron a este periódico que el acuerdo está cerrado y que Castellanos ya se ha comprometido verbalmente con el Rincón Fertilidad. Será, desde luego, un fichaje espectacular, que demuestra las ganas de crecer de un club, que también se ha reforzado recientemente en los despachos con la llegada de Manolo Rincón a la vicepresidencia.

Suso Gallardo afirmó tras anunciarse su renovación que están recibiendo buena predisposición de las jugadoras con las que contactan para sumarse al equipo malagueño: "Málaga es un proyecto asentado en la máxima categoría, es una ciudad magnífica para venir a jugar y disfrutar del balonmano y creo que el proyecto va a ser muy ilusionante, no sólo por las jugadoras que están renovando sino por las incorporaciones que harán que este club siga creciendo y luche por cotas más altas de las que tenemos actualmente".

Respecto a la renovación de Suso Gallardo, la presidenta del Rincón Fertilidad Málaga Pepa Moreno considera muy positiva la continuidad de Suso al frente del club, ya que lo define como el mejor posible para el puesto: "Es una alegría, este año ha asumido un rol que fue inesperado y lo ha pasado con sobresaliente. Lleva muchos tiempo con nosotros, ha aprendido de sobra la filosofía del club con el mejor maestro, Diego Carrasco, y ha sabido recoger el testigo y su forma de ser, sobre todo llevando los valores y la esencia del club por bandera, con humildad, sacrificio, respeto, entrega€ No puedo estar más contenta de que Suso esté al frente del Rincón Fertilidad Málaga. Lo he dicho este año y lo diré tantas veces como haga falta, no considero a nadie a día de hoy mejor entrenador para este club. Espero que siga muchos años más y que sigamos disfrutando del balonmano femenino con él, en el que veo la figura de Diego. Han sido muchos años con él y se le nota esa experiencia que cogió a su lado. En esta temporada tan difícil ha sido un gran apoyo, con su ayuda ha sido más llevadero, y creo que la temporada que viene va a ser una gran campaña" finalizó.